Nepp Dénes szekszárdi szíjgyártómester és segítői is és éppen pakoltak, amikor találkoztunk. Mint mondta, soha ilyen szép még nem volt az adventi vásár mint most, pedig már több mint harminc éve, hogy minden karácsony előtt kipakolta a kiváló minőségű bőrtermékeit a standjára.

– Köszönöm a szekszárdi városvezetésnek, hogy végre megértették, hogy nem a Béla tér, hanem a Garay tér az, mely a helybelieknek a városközpontot jelenti. Ez esik útba azoknak is, akik dolgoznak és kijönnek az irodákból, ha máskor nem, legalább ebédidőben.

Tavaly a Babits művelődési központ előtt volt a vásár, két éve pedig először itt, a Garay téren. Idén sokat költött a város arra is, hogy a díszkivilágítás még szebb legyen. Ez adta az ötletet nekem is, hogy a kis faházat, melyben kirakjuk az áruinkat, ünnepi díszbe öltöztessük. Mi a kék és a fehér égőket választottuk, hogy a város fényeivel szinkronban legyen a mi pavilonunk is – mondta Nepp Dénes.