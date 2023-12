Várakozáson felüli érdeklődés és igazi csapatmunka jellemezte idén a Nagymányoki Közművelődési Központ által szervezett és rendezett "Mindenki Karácsonya" című rendezvényt a Nagymányoki Piactéren december 17-én, vasárnap.

– Hála a kegyes időjárásnak, a meghirdetett helyszínen minden programelem megvalósulhatott – tájékoztatta lapunkat Huckerné Linde Judit, a központ igazgatója. Ünnepi gondolataival Bartucz Máté polgármester nyitotta meg a rendezvényt, ahol csak helyiek léptek fel. Műsort adott a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsőde Süni csoportja, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és fellépő tanárai - akik felkészítő tanárai: Herger Éva és Schnetzné Orbán Andrea voltak -, színvonalasan felépített karácsonyi műsort adtak, zenével, tánccal, énekkel és verssel.

A hangulatot tovább fokozta a Nagymányoki Glück Auf kórus és a Nagymányoki Székelykör népdalköre, akik karácsonyi népdalcsokraikat mutatták be. Az est fénypontja pedig a Nagymányoki Székelykör Egyesület betlehemes játéka, a Csobánolás - melyről korábban írtunk már - tette kerek egésszé az adventi programot. A színészek csodás jelmezekben mutatták be a darabot vendég szereplőikkel. Műsorukat december 18-án, hétfőn Szekszárdon is bemutatták a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének felkérésére. December 30-án az idén utoljára Máriagyűdön lépnek fel.

Az egész város összefogott

– A Mindenki karácsonyán az egész város összefogott – tette hozzá Huckerné Linde Judit. – A hivatali dolgozók segítették kiosztani a karácsonyi csomagokat a hetven év feletti polgároknak. Az óvoda szülői munkaközösségének tagjai színvonalas jótékonysági sütivásárt szerveztek. Pál Csaba, a Nagymányoki Városi Konyha vezetője finom teát és forralt bort ajánlott fel a rendezvényre, egy szó mint száz, tényleg megérintette az embert ez a hatalmas szeretet, a tenni akarás mindenki részéről. Úgy gondolom, aki vasárnap délután itt járt nálunk, meghitt pillanatokat élhetett át.

Az utolsó adventi gyertyát december 23-án a Nagymányoki Római Katolikus Templomban gyújtották meg, ezt a hittanos gyermekek műsora követte.