Az elmúlt hétvégén Tamásiban is megkezdődött az adventi programsorozat a művelődési központban és a rendezvénytéren. Ezt a vasárnapot, miként az elkövetkező hétvégéket is hosszas készülődés előzte meg. Ahhoz, hogy a művelődési központ előterében álló hatalmas fenyőfán, valamint az intézmény ablakaiban is ennyi csodálatos mézeskalács pompázzon, egy több mint tíz éve erre az alkalomra szerveződő közösség együttes munkájára, kreativitására, összefogására volt szükség ezúttal is.

Múlt vasárnap délután kézműves foglalkozást is szerveztek, ahol a résztvevő gyerekek ajándékokat és díszeket készítettek a város adventi koszorújára, mely így a fenyőfával együtt központi dísze lett a karácsonyt váró Tamásinak. Advent első gyertyáját Csibi Imre katolikus plébános és Szalai Géza református lelkész gyújtotta meg. Az este során a Heimattöne német nemzetiségi kórus és a Szent Cecília Katolikus Zenekar – Ótus László vezetésével – adventi műsorát hallgathatta a téren a közönség. Advent első vasárnapját a rendezvénytéren egy sokoldalú, egyedi hangú, színes zenei világgal rendelkező énekesnő, Kozma Orsi műsora zárta.

Kicsiket és nagyokat is várnak

A szervezők advent második vasárnapján is várják a látogatókat a művelődési központban és a rendezvénytéren. A délutáni kézműves foglalkozáson a kicsik és nagyok ünnepi díszeket, ajándékokat készíthetnek. A folyosógalérián a gyermekek részére meghirdetett „Karácsonyi kívánság” című rajzpályázat eredményhirdetése is megtörténik, amelyet követően ugyanitt megnyílik az alkotásokból készült kiállítás is.

A téren kézműves kirakodóvásár, étel- italkínálat várja a látogatókat 15 órától. A szabadtéri színpadon a Béri Balogh Ádám Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak műsorát tekinthetik meg, őket pedig a Tamási Koncert-Fúvószenekar követi. Ezután a város óriás adventi koszorúján meggyújtják a második adventi gyertyát. Este 18 órakor az X-Faktor tehetségkutatóból ismert, Fonogram díjas énekes, Vastag Tamás lép színpadra, műsorában ismert és közkedvelt slágereket hallhatnak majd a rendezvénytérre látogatók.

Az adventi hétvégeken kézműves vásárt is rendeznek, ahol különféle fa-, kerámia-, textil, kötött-, horgolt-, üveg-, papírfonott és mézeskalácsból készült igényes ajándéktárgyakat, kézműves élelmiszereket, – sajtokat, tejtermékeket, befőtteket, lekvárokat, szörpöket, süteményeket, valamint a karácsonyi vásárok hangulatához elengedhetetlen forró italokat, ételeket vásárolhatnak meg az ide látogatók.

Önkéntes mézeskalácsosok

Több mint egy évtizeddel ezelőtt a Tamási Művelődési Központ egyik önkéntes segítője, Fenyő Gyuláné Margitka kezdeményezésére alakult az a mézeskalácsos csoport, melynek tagjai évről-évre gyönyörű alkotásokkal lepik meg a városban élőket. Templomok, mézeskalács falvak, városok, emeletes forgó csodák, karácsonyfa és ablakdíszek, sok-sok gyönyörű, míves alkotás került már ki a kezük alól. Az idei évben a művelődési központ előterében felállított nagy fenyőfát díszítették fel sok-sok apró mézes karácsonyfával. A szervezők ezúttal is azt javasolják, térjenek be a művelődési házba az advent időszakában és csodálják meg személyesen is az idei év szemet gyönyörködtető mézeskalácsos fenyőfáját.