– Vidéken nagy hagyománya volt régen – évtizedekkel ezelőtt is – annak, hogy a fa elégetése után, a fűtés során visszamaradt hamut a kertben szórták ki, majd tavasszal bedolgozták a talajba, még vetés előtt – mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrárszakmérnök.

– Ahol egész télen fával fűtenek, ott nyilván sok a hamu is, de a nagy mennyiségben történő kiszórás előtt nem árt egy pár dolgot tudnunk a fahamuval, vagyis a szerves anyagok elégetése során visszamaradó szilárd hulladékkal kapcsolatban. Számos jótékony hatása mellett első fontos tudnivaló, hogy pH szempontjából erősen lúgosnak tekinthető. Kijuttatásával tehát a talaj kémhatását növelhetjük, így alkalmazása savanyú talajok esetében mondható előnyösnek. Így tehát nem árt tudni azt, hogy az adott területre tervezett növények jól viselik-e a lúgos talajt.

A petrezselyem nem szereti, de a cékla, a bab igen

Vannak olyan növények, gyümölcsfák, tuják, melyek kifejezetten kedvelik a savanyú környezetet, esetleg a semlegeshez közeli kémhatású talajt. A zöldségnövények legtöbbjének termesztéséhez leginkább az enyhén savanyú talaj mondható optimálisnak. Lúgos körülmények viszont kedveznek a cékla, a cukkini és a bab neveléséhez.

A nem megfelelő pH-val rendelkező talajba történő ültetés a növények tápanyagfelvételét akadályozhatja, gátolhatja, így ez gyorsan tápanyag-hiánytünetek kialakulásához vezethet.

A fahamu lúgosító hatása mellett azonban ténylegesen tartalmaz olyan elemeket (kis mennyiségben ugyan), melyek jótékony hatással is lehetnek növényeinkre. Az elégetett fa fajtájától függően ezek mennyisége változó, de általában kisebb részben kálium- és magnézium-karbonátokat, nagyobb arányban pedig kalcium-karbonátokat is tartalmaz a hamu, valamint elenyésző mennyiségben mikroelemeket, vasat, mangánt, bórt, rezet és cinket is szolgáltathatnak a talaj számára.

A hamu nagy mennyiségben történő kerti kijuttatása kerülendőnek mondható, kisebb arányban azonban megfelelő körültekintéssel alkalmazható.

Érdemes emellett kisebb mennyiségben a vegetációs időszakra is eltenni belőle, hiszen a csigák elleni védelemben is jó szolgálatot tehet kertünkbe való kiszórása által.