Az advent szó latin eredetű, jelentése „eljövetel”, és a Megváltó eljövetelére utal. Advent tehát a keresztények számára a várakozás és a karácsonyra történő lelki felkészülés jegyében telik. A legtöbb ember számára ez a rohanás, az ajándékok beszerzésének, a takarítás, a kalácssütés időszaka.

Az ünnep a legtöbb családban a takarítással kezdődik.

– Mindig nagy lelkierőt kell gyűjtenem ahhoz, hogy nekiálljunk a nagytakarításnak – mondta Horváth Béláné Erika. – Szerencsére van segítségem, hiszen a két lányom már abban a korban van, amikor ablakot pucolni, ajtót mosni, porszívózni is tudnak. Lilla 17, Sára 15 éves. Évente kétszer „nyaljuk körbe” alaposabban a lakást, egyszer húsvét előtt, tavasszal, majd december elején, készülve a karácsonyra. Addig nem is rakjuk ki a karácsonyi díszeket, az esti világítást, amíg rend nincs, így mindig igyekszünk minél korábban végezni a nagytakarítással.

– A közelgő munkára jobb lelkileg is felkészülni, és nem hagyni, hogy baljós árnyként lebegjen az ember feje felett heteken keresztül. Éppen ezért tűzzük ki az időpontot. Mondjuk legyen jövő szombat. Az addig tartó idő pedig lehet a ráhangolódás időszaka – tanácsolta Berlinger Ferencné bonyhádi háziasszony. – Kevés férj akad – legalábbis az ismeretségi körömben –, aki szívesen tisztít ablakot, már az is segítség, ha nem zsémbeskedik a takarítás okozta felfordulás miatt – tette hozzá.

– Legyen tervünk. Ami viccesen hangzik, mert miért kellene olyan alapvető dolgokat is megtervezni, mint a takarítás. De terv nélkül az ember könnyen jár úgy, ahogyan én szoktam, hogy észreveszek ezt is, azt is, belekezdek a fiók selejtezésbe, a téli-nyári ruhák átpakolásába, közben odateszek egy mosást, és hipp-hopp, máris délután van, de még egyetlen szoba sincs befejezve – mondta Horváthné Simon Teréz szekszárdi olvasónk. Hát ezért kell a terv. Ha nagy munkák várnak, mint az ajtó- és ablakmosás, amelyekről tudjuk, hogy elviszik a nap nagy részét, akkor azok mellé már csak egy alaptakarítást és függönymosást tervezzünk, az este pedig legyen a pihenésé.

Jól jöhet a pénzen vett segítség is

Aki sokat dolgozik hét közben, vagy már nem annyira fiatal és nincs segítsége, vagy csak egyszerűen anyagilag megengedheti magának, az kereshet hivatásos takarítót is. Évente egy-két alkalommal, a nagytakarításkor belefér a fizetett segítség. Mindenkinek van olyan ismerőse, akihez jár valaki takarítani, innentől már csak szervezés kérdése, hogy hozzánk is kijöjjön. Ebben az esetben kétféle megoldás is lehet: az egyik, ha teljesen rábízzuk az illetőre a takarítást.

Ez drágább, de semmi dolgunk nem lesz. A másik, ha ketten állunk neki, a takarítónő a takarítási munkákat, ablakpucolást, a háziasszony pedig a rendrakást végzi. Sajnos ez utóbbi olyasmi, amit általában senki más nem tud megcsinálni helyettünk. Ami biztos, hogy kettesben jobban megy a munka, és a tudat, hogy fizetünk is érte, meggátolja a lazsálást.