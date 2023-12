Úgy fogalmazott: van mihez gratulálni, hiszen a helyi, vármegyei és országos sikerek mellett több Európa-bajnoki és világbajnoki cím is került bonyhádi versenyzőkhöz a 2023-as szezonban, amelyek egytől-egyig óriási teljesítményről adnak tanúbizonyságot.

– Az önkormányzat az eredményes felkészüléshez szükséges kiváló szakmai háttér megteremtésén és lehetőség szerinti fejlesztésén dolgozik. Ehhez társul még és alkot kerek egészet a tehetség, a szorgalom, az elhivatottság, a tudatos felkészülés és a példaértékű edzői munka – vélekedett Filóné Ferencz Ibolya. Hozzátéve: a család és a szülői támogatás legalább ilyen fontos ebben a folyamatban.

A város polgármestere azt is kiemelte, mindezek mellett idén is harmincmillió forinttal támogatta az önkormányzat a helyi sportegyesületek működését. És hogy mennyire fontos – mondhatni dobogós helyen van a mindennapok kérdéseiben – a sport, azt jól példázza az is, hogy intézményi szinten működik a sportélet szervezése a városban. A Bonyhádi Sportcentrum létrehozásával még több figyelem és lehetőség irányul a helyi sportra, amely 2024-ben is legalább akkora támogatásban részesül, mint idén.

Zárszóként, a díjak átadása előtt mindenkinek megköszönte a kiváló helytállását Filóné Ferencz Ibolya, az év további részére jó pihenést, áldott, szép karácsonyt és sportsikerekben bővelkedő, boldog új esztendőt kívánt nekik.