A City Hungary Program részeként Holnap városáért díjat nyert Paks, amelyet Szabó Péter, Paks polgármestere vehetett át hétfőn, Budapesten. A városvezető szerint a díj értékes szakmai visszajelzés az elmúlt évek munkáiról.

Jelzi a díj, hogy jó úton haladnak

– Ismét egy olyan elismerő díjat vehettünk át, amely nagyszerű szakmai visszajelzés az elmúlt hat-hét évben elvégzett munkáról, arról, hogy jó úton haladunk. Több kategóriában lehetett pályázni, mi a legkomplexebb, a fenntartható városért kategóriában mérettetünk meg, és nyertük el a Holnap városáért díjat. Ezt a védjegymárkát két éven át használhatjuk – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Szabó Péter. Paks polgármestere azt is elmondta, hogy a bíráló bizottság ebben a kategóriában a fenntartható városmodell kialakítását vizsgálja, azt, hogy a városvezetés hogyan integrálja a különböző típusú erőforrásokat – így például a természeti tőkét, társadalmi erőforrásokat, emberi és szellemi tőkét, műszaki erőforrást, infrastruktúrát, kulturális és sport értékeket – a jobb, magasabb életminőségű jövőért – írta a TelePaks.

Növelik a fenntarthatóságot

– Az, hogy Pakson működik az atomerőmű egy igazodási pontot ad ahhoz, hogy a városnak is zöldnek, okosnak és fenntarthatónak kell lennie. Ezért valósultak meg innovatív és környezetbarát beruházások, mint például az elektromos közösségi közlekedés kialakítása, a kerékpárutak kiépítése, a faültetések, az újabb zöldövezetek kialakítása az intézményekben, melyek fűtésére megújuló energiát is használunk, okosmérőket szereltünk fel, robotfűnyírókat használunk, intelligens játszótereket adunk át, valamint felújítottuk a Duna-part egy részét, és folytatjuk ezt a munkát is – említett néhány, a szakmai zsűri által is kiemelt, fenntarthatóságot növelő fejlesztést Szabó Péter.

Eredményes tapasztalatokat ismer el a díj

A 2010-ben alapított City Hungary a fenntartható és élhető magyar városok vezető fóruma. A City Hungary azt tűzte ki célul, hogy olyan hazai és nemzetközi modelleket, tapasztalatokat mutasson be, melyek már eredményt hoztak, hiszen közös érdek a magasabb életminőség elérése. A Holnap városéért díjra a City Hungary Program részeként tíz éve, 2013-ban lehetett először pályázni. Idén a COVID után ismét meghirdették a versenyt. A Holnap városáért díj védjegy használatára önkéntes a pályázat. Az nyertes pályázók a díjakat december 4-én, Budapesten, a Benczúr Rendezvényközpontban vehették át. A díj fővédnöke 2013 óta dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke.