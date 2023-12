A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december huszonegyedike, csütörtök. A diákok is készülnek a karácsonyi ünnepekre, hamarosan hosszabb időt tölthetnek otthon családjuk, szeretteik körében, miután a téli szünet idén december huszonkettőtől, péntektől 2024. január hetedikéig, vasárnapig tart. A szeretet ünnepét, majd az újév kezdeteit is pihenéssel tölthetik.

Két hosszú hétvégére esik a téli szünet

Idén is szerencsések a diákok, hiszen igazán hosszú téli szünetre mehetnek, a pihenési időszakukba két hosszú hétvége is beleesik. Az egyik a december huszonháromtól huszonhatodikáig, azaz szombattól keddig tartó, a szentestét és a karácsonyi ünnepeket is magába foglaló négynapos hétvége. A másik pedig a december harmincadikától egészen 2024. január elsejéig tartó szombat-vasárnap-hétfői hosszú hétvége.

Az idei téli szünetre a diákok összesen kilenc munkanapot kapnak, összesen pedig tizenhét napot tölthetnek egyhuzamban a pihenéssel. A Tolna vármegyei tanulókra is ráfér már egy kis lazulás, hiszen sűrű időszakon vannak túl, naponta vettek részt az iskolai órákon, tanulták a leckét, megcsinálták a házi feladataikat, és akkor még nem beszéltünk a szakkörökről, a tanulmányi előkészítőkről, a pályaválasztási időszakról.

A diákok Tolna vármegyében is helytálltak, megérdemlik a pihenést. A szünet utáni első tanítási napjuk január nyolcadika, hétfő.