Kindl Gábor ötlete alapján idén immár huszonötödik alkalommal szervezi meg a Pop Mikulást a Pixel Tv, az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete – hagyományos rövidítéssel: ÉFOÉSZ – és a Forgass a Földért Alapítvány. Rendezvényük célja immár negyed évszázada változatlan: töltsenek együtt egy vidám, felejthetetlen délutánt fogyatékkal élők és magukat épnek vallók, az elfogadás jegyében.

A szervezők december 5-én, kedden a Placcon várták a gyerekeket és fiatalokat, ahol végre két év után újra személyesen is találkozhattak.

– A járvány miatt az utóbbi két évben online oldottuk meg a rendezvényt, amit úgy tudtunk kivitelezni, hogy egy megbeszélt időpontban vetítettük a várva várt ünnepi műsort, és addigra az ajándékokat már minden helyszínre eljuttattunk – emlékezett vissza Kindl Gábor szervező.

A huszonöt év alatt a hazai könnyűzenei élet számos ismert csapata és előadója fellépett egy-egy délutánon. Többek között bemutatkozott itt az Irigy Hónaljmirigy, a TNT, a Fiesta, a Groovehouse, Erik a No Thanx együttesből, valamint Dred és Doris is. Ez alkalommal Kovács Gergő énekes, az Iberican Táncegyesület és F. Lackó rapper adott színvonalas műsort, melyet a szívélyes közönség hatalmas ovációval fogadott. Természetesen a Pop Mikulás idén sem érkezett üres kézzel, mindenkit ajándékkal lepett meg, ahogy a szervező fogalmazott a mosolygós, elégedett arcok mindent áldozatot megérnek.