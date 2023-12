A honatya a közösségi médiában emlékeztetett rá, hogy 2004. december 5-én tartották a népszavazást a külhoni magyarok kettős állampolgárságáról. Ekkor vezette Gyurcsány Ferenc azt a hazugságkampányát, amely során óriásplakátokkal, kör e-mailekkel és a sajtóban megjelent számos hazugsággal riogatták az embereket a határon túli magyarság ellen.

Most ugyanez a Gyurcsány akar visszatérni a hatalomba, ő vezeti a baloldalt. Gyurcsányék most is előbb adják el a lelküket idegen hatalmaknak, minthogy a magyar nemzeti egységet és szuverenitást védjék. Most is előbb telepítenék be a migránsokat, mint hogy a külhoni magyarokat elismerjék – írja posztjában Potápi Árpád János.

Ha a baloldalon múlt volna a külhoni magyar közösségek sorsa, akkor ma a megmaradásukért küzdenének. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 2010 óta újjáépítette a nemzetpolitikát.

2010. május 26-án, az első kétharmados győzelem után megalakult új Országgyűlés első döntései között, 97,7 százalékos többséggel döntött a külhoni magyarság kedvezményes honosításról. Kiemelte: létrehoztuk a nemzetpolitikai intézményrendszert, amely immáron rendszerszintű programokat valósít meg a külhoni magyarság támogatása érdekében.