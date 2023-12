A film megszületésének körülményeire Némedi Péter a következőképpen emlékezett vissza.

– Az elmúlt időszakban – a birtok berkein belül – megindult egyfajta művészetpártolás, és a programokat is igyekszünk a kultúra és a közösségépítés jegyében szervezni. Ezt az elhatározást és cselekvést kereszteltük el Mokk’Art mozgalomnak – alapozva a birtokon működő kávézóra, ahol egy kisebb festmény galéria és a saját kiadású könyveink foglalják el a legtöbb helyet. A nyáron éppen készültem Felvidékre, ahol szerettem volna bemutatni, hogy Tolna megye és Petőfi története miként kapcsolódik egymáshoz. Szabó Bernit és Tóth Róbertet kértem fel, hogy segítsenek ebben, ők pedig egy film elkészítésébe vágtak bele.

„P.S.” – a Tolna megyei Petőfi-hagyaték – ezzel a címmel készült végül el az a húsz perces dokumentumfilm, ami feldolgozza a költő és szűkebb hazánk közös történetét.

– Arra gondoltunk, hogy Lovas Csilla főmuzeológus bevonásával végig vehetjük, milyen történéseknek köszönhető, hogy végül összesen nyolc Petőfi költemény született a vármegyében – mesélte el Szabó Berni. Róbert Szűcs Istvánt és Pomsár Tamást kérte fel az operatőri feladatokra, illetve az egyik legtehetségesebb helyi színészt, aki vállalta a költő mozzanatainak felidézését és műveinek felelevenítését. Horgász Dezső kiválóan szerepelt – tette hozzá.

A film megrendezése egyrészt a „Petőfi200” emlékév alkalmából tiszteleg a nemzet ikonja előtt, másrészt pedig pótol egyfajta hiátust, hiszen betekintést nyújt Petőfi Sándor Tolna vármegyei tartózkodásába, és természetesen az itt született költeményekbe is.

“Sokan, akik Szekszárdra látogatnak, talán nem is tudják, hogy nem csupán a borkultúránkra vagyunk büszkék. Érdemes körbenézni egy picit, hiszen számos kincset rejt a vidék. Ha az irodalmi értékeket tekintjük, Petőfi Sándorra is gondolnunk kell. Annál is inkább, hogy 2023-ban a „Petőfi200” emlékévet ünnepeljük. A nemzet ikonja, a romantika mesteri költője számos ponton kapcsolódik Tolna vármegyéhez.” – hangzik el a film bevezetőjében.

Az alkotók a film bemutatását egy méltó esemény keretében képzelték el, ezért Szabó Dávid adott a témához illő zenés műsort, és persze egy egyedi – Petőfi címkés – bort is készítettek az alakomra.

A filmet a nagy nyilvánosság számára is közzéteszik december 17-én, vasárnap, a Gyűszűbirtok facebook oldalán. Emellett bármely érintett – akár oktatási, akár kulturális jellegű – szervezet figyelmébe is kiajánlják, hogy minél többen megismerkedjenek a Tolna vármegyei Petőfi-hagyatékkal.