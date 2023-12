Az egyetem Művészeti Kara által képviselt összművészeti koncepció egyedülálló hazánkban, a karon zajló művészeti képzések nemcsak a hazai felsőoktatási palettán képviselnek kiemelkedő színvonalat, hanem már nemzetközi szinten is.

Ez az érték méltón prezentálható egy ilyen esemény során a művészet iránt érdeklődők és a művészeti piac számára. Az aukció – amely még mindig páratlannak számít a hazai felsőoktatási intézmények gyakorlatában – teret biztosít az alkotások és a művészeti szellemi termékek kibontakozásához, valamint ösztönzi és bátorítja az ifjú művészeket.

Az idei repertoár 42 műalkotásból áll: festmények, grafikák, szobrok, kisplasztikák, designtárgyak és ékszerek egyaránt szerepelnek a kínálatban – méltón az egyetem és a PTE Művészeti Kar hírnevéhez. A feltörekvő, fiatal és kurrens alkotók művei között valószínűleg mindenki megtalálja gyűjteményének egy újabb, vagy akár a legelső darabját. Az aukción történő vásárlás sokkal többet jelent értékes műalkotások beszerzésénél: a pécsi kortárs művészet fontos terét, szellemiségét támogatják ezáltal. Az esemény sikerének köszönhetően a fiatal alkotók kedvezőbb eséllyel tudnak elindulni a művészeti piacokon való megmérettetésben.

A több száz alkotásból a 3 fős szakmai kuratórium által előzetesen kiválogatott 42 „kalapács alá” kerülő tétel valójában 45 alkotás, mert 3 esetben (1 festmény- és 2 grafikai tételnél) párban lesznek értékesítve a művek, egy kikiáltási ár alatt. A festmények 20 esetben, a grafikák 5 tételben, a kisebb méretű szobrok 4, a formatervezési alkotások pedig 13 műnél mutatják be a Művészeti Kar tudását, kreativitását és sokszínűségét.

A festményeknél találkozhatunk majd olaj- és akrilfestékkel, tűzzománccal készült táblaképpel, a grafikáknál giclée-, linómetszet és risograph nyomattal, a szobrok készültek betonból, acélból, textilből és bronz/patinázott fémötvözetekből. A Formatervezési Tanszék mestermunkái – melyek között megtalálható lesz a konyhai tárolóedény, a váza, a fine dining tányérszett, a gyűrű, a bross és a nyakék is – szintén sokrétű alapanyagválasztékkal büszkélkedhetnek: korongozott kőcseréppel, mázas porcelánnal, alpakkával, Zsolnay porcelán korongos és öntőmasszával. A 42 tétel 37 különböző alkotóművész munkája, akik közül kilencen már végzett, diplomás művészként aratnak sikert külföldön és hazánkban egyaránt.

Az aukció fővédnöke Dr. Hoppál Péter kormánybiztos, védnökei Prof. Dr. Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke és Prof. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora. A kuratórium tagjai: Zsdrál Márkó galerista, a Zsdrál-Art kortárs művészeti galériák tulajdonosa, műkereskedő, műgyűjtő; Barabás Lajos közgazdász, műgyűjtő, galerista, a BA’ART GALLERY tulajdonosa; Bullás József Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festőtanára, több hazai és külföldi magángaléria vezetőségi tagja és művésze.

A tavalyi évhez hasonlóan az idei aukciót is Winkler Nóra, rádiós és televíziós műsorvezető, művészeti újságíró vezeti le. Ami újdonság a tavalyi évhez képest, hogy idén már nemcsak magánszemélyek, hanem cégek képviselői is bekapcsolódhatnak a licitálásba, így az üzleti szféra kiemelt részvételére is számítanak a szervezők.