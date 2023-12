A Béla király téren szikrázó napsütésben éjszakai programról beszéltek a sajtótájékoztatón. Arról a programról, amely az utóbbi néhány évben a Covid miatt elmaradt. De most ismét megtartanak. Ugyanis, korábban hagyományos volt az óévet búcsúztató, az újat köszöntő ünnep a téren, mikor ezrek számolták az év utolsó másodperceit.

Idén a Pénzügyi Bizottság úgy döntött, a rendelkezésére állóból megmaradt pénzen a város vendégül látja a szekszárdiakat, köszönti polgárait.

Az ünnep este nyolckor kezdődik, diszkóval. A zenét előbb Dj Pedró szolgáltatja, utána, tizenegy órától Kindl Gábor lesz a lemezlovas hajnalig. Ami a lényeg, vendégül látják a szekszárdiakat, megkínálják őket forralt borral, éjfélkor pedig pezsgős koccintásra hívnak mindenkit. Régebben is itt volt ez az ünnep, ez a város a főtere. Az előrejelzés szerint, bár a karácsonyi melegeknek vége lesz, de, ha hidegebbre is fordul, szép, tiszta idő lesz. Már nagy az érdeklődés, két-háromezer emberre számítanak.

Tűzijáték idén nem lesz, helyette fényfestésben gyönyörködhetnek az óévet búcsúztatók.

Kindl Gábor, aki a Covid előtti szilveszetereken is zenélt itt a több ezer embernek, elmondta, számára megtiszteltetés, hogy közel 70 évesen részese lehet ennek az ünnepnek is. Most Pedró után ő a kicsit idősebbeknek próbál kedvezni, a retrót hozza. Nevetve mondta, a retró én vagyok. Hiszen ő még a múlt század hetvenes éveiben lett az ország első hivatásos lemezlovasainak egyike, s a zenében a retró a hetvenes évek közepétől a kilencvenesekig tartott.

Természetesen nem csak ez lesz, mert éppen idén ötven éves a hiphop zene, s lehetősége volt annak szülővárosában, New Yorkban hallgatni ilyen koncertet, abból a zenéből is lesz majd egy összeállítás. És, mert a zenéhez tánc is tartozik, éjfél előtt, profik közreműködésével, össztáncra hívják majd a téren ünneplőket.

Szilveszter lesz a Béla király téren. Lesz jó zene, a hangok mellé festett fények, a poharakban forralt bor, éjfélkor, a koccintáshoz pezsgő, s mert remélhetően az időjárás is kedvez a szekszárdiaknak, szépen búcsúztathatjuk az óesztendőt, s vidáman köszönthetjük az újat.