Fagyosan indult az április, ami komoly károkat okozott a gyümölcsösökben. Egy závodi gazdaságban például úgy próbálták megóvni a kajszikat, hogy hatszáz paraffingyertyát gyújtottak meg.

Lassanként aztán ideért a tavasz, és vele együtt kedves madaraink, a gólyák is. Beavattuk olvasóinkat Gerzson, a szekszárdi Czikk halasnál időző és étkező fehér gólya szokásaiba, és ismét írtunk Tóbiásról és Sáráról, a Gemenc webkamerán megismert fekete gólya párjáról. Ugyan eltűntek a kíváncsi szemek elől – mivel néhány éve egy másik fészekbe költöztek, ahol nem lesi kamera a mindennapjaikat –, de idén is visszatértek az ártéri erdőbe. A Gemenc Zrt.-t érintő hír volt az is, hogy egy uniós projekt révén százharminc madárodú telepítését kezdték el áprilisban.

Afelől is megnyugtattuk olvasóinkat, hogy nem hervadnak el a lányok, hiszen a húsvéti ünnepkörhöz tartozó szokások közül ebben az évben sem maradhatott ki a locsolkodás. A húsvétot egyből a magyar költészet napja követte irodalmi délutánokkal, verses túrákkal, Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban pedig QR-kód-fejtő játékra hívták a verskedvelőket.

Nem sokra rá Fedorka – Sosevolt Versnap Országos Találkozót rendeztek a vármegyeszékhelyen. A tizenegyedik alkalommal meghirdetett seregszemle döntőjében hatvankilenc település nyolcvanhat fiatalja bizonyította tudását, felkészültségét és ihletettségét.

Április 2. az autizmus világnapja. A szekszárdi Esőmanók Egyesület ilyenkor többek között azzal hívja fel a figyelmet, hogy a Garay téren felvonulnak, magukra öltik az autizmushoz társított kék színt, illetve jótékonysági futást szerveznek, amelyre idén is több százan neveztek.

Szent György napja a rendőrség napja, amikor számos Tolna vármegyei rendőr és rendőrségi alkalmazott kapott elismerést. Ilyenkor szokták ismertetni a Szekszárdi Borvidéki Borverseny eredményeit is. Idén az Aliscavin Borászati Kft. 2021-es kékfrankosa lett Szekszárd Város Bora.

Dombóvár várossá válásának 53. évfordulóján rendezett gálán önkormányzati elismeréseket adta át. A legrangosabb, Pro Oppido díszpolgári címet dr. Haszonics József és Miszlai József vehette át. A Hőgyészi Székely Kör fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepelte, a jubileumi ünnepségen adhatták át a Székely Házat. Györköny polgármestere, Braun Zoltán Példaadó Műemlékgondozásáért-díjat vehetett át a Pincehegy örökségének megőrzéséért és fejlesztéséért.

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi szekszárdi kara április elején középiskolásoknak szóló E-sport Kupa-döntőjét rendezte, a hónap végén pedig az Országos Tudományos Diákköri Konferencia helyszíne volt az egyetemi kar, ahol ifjú tudósok találkoztak.

A Magyarországi Német Színház kerek évfordulót ünnepelt, negyven éve játszanak színházat németül. Az évforduló alkalmából kulisszajárásra hívták délelőttre az iskolásokat, kora délutánra pedig a felnőtteket. A világot jelentő deszkákon kialakítottak egy színpadképet, a folyosókon jelmezek sorakoztak, s rengeteg kellék. A színészek megmutatták, mi az, amit a nagyérdemű közönség nem lát, és mégis attól is nagyszerű az előadás.

Április végén hazánkba látogatott Ferenc pápa.

A Pécsi Egyházmegye területéről több mint négyszázötven fiatal vehetett részt a szentatya Papp László Budapest Sportarénában tartott egyik programján, köztük Tolna vármegyeiek. A hónap során ministránsnapnak adott otthont Tamási az egyházmegye szervezésében.