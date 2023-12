Egy táltos születése eleve nem mindennapi dolog. Hát még, ha kiderül róla, hogy Spanyolországban fogant, Tolnán látta meg a napvilágot, ráadásul egy (vagy inkább két) férfi a szülője. A szombati tolnai táltos pedig ilyen.

Egy spanyol zeneszerző, Andrés Alvarez komponálta a Táltos című művet, kimondottan a Tari Gergely vezette Tolnai ifjúsági Fúvószenekar számára, miután egy tavaly nyári valenciai zenei versenyen felfigyelt a tolnai fiatalokra. És annyira tetszett neki az IFZ műértelmezése (egy darabot tőle is előadtak), hogy felajánlotta: ír egy darabot direkt nekik. És ha már magyarok, hát legyen Táltos!

A szerző is eljött a premierre

A fogantatás tehát tavaly nyáron történt, a kihordási időszak némileg elhúzódott, de ez egy táltos esetében egyáltalán nem csoda. A művet komoly kutatómunka előzte meg a spanyol komponista részéről, aki Tari Gergely segítségét is igénybe vette. A darab ősbemutatóját, nemzetközi premierjét az IFZ hagyományos adventi nagykoncertjére időzítették, ami szombaton zajlott, a Lovardában, hatalmas érdeklődés mellett. Az eseményen maga a szerző, Andrés Alvarez is megjelent, és láthatóan nagyon elégedett volt az eredménnyel: hálás köszönetet mondott az együttesnek és külön Tari Gergelynek. Nem zárkózva el a további együttműködéstől.

A sámándob is megszólalt

A mű egyébként egy különleges zenei világú darab. Három tételből – A kiválasztott, Révület, Rituálé – áll, számos hangszer mellett sámándob is megszólal benne. Sőt, a zenészek énekelnek is darabban, természetesen magyar szöveggel. Az értő közönség ovációval és vastapssal fogadta a művet, a zenekart és a kedves, közvetlen zeneszerzőt. Aki egyébként az IFZ jó néhány hölgytagjának szívét is megdobogtatta.