– Egy percig sem volt kérdés, hogy a város is beáll a program mögé és minden létező segítséget megad a rendezvény sikeréhez – nyilatkozta Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere is hozott magával ajándékokat a családsegítők standjához, és sütemények vásárlásával is hozzájárult a bevétel növeléséhez. A képviselő-testület tagjai közül Markovics Mihályné, Farkas László, Kovács Ferenc, Sárkány Szabolcs és Szabó Tibor is készült ajándékkal a nehéz sorsú, rászoruló családokat támogatva. Mint azt Kovács-Solymosi Anitától megtudtuk: mindösszesen 625.320 forint támogatás gyűlt össze.

– Hálásan köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon segítették a jótékonysági program létrejöttét – fogalmazott a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője. Hozzátette, az anyagi támogatás mellett rengeteg „cipősdoboznyi” ajándék is összegyűlt, amelynek átadásával ugyancsak a rászoruló családok ünnepvárását tehetik szebbé