140 ÉVE a szekszárdi születésű Comendinger Alajos Konstantinápolyból – a mai Isztambulból – küldött levelet a Tolnamegyei Közlönynek. Az akkori török fővárosban élő borkereskedő (!) egy nemes ügyet is támogatott, erről adott hírt az említett újság 1883. december 2-i száma. „Comendinger Alajos, Konstantinápolyban élő hazánkfia, lapunk szerkesztőjéhez a következő levelet intézte: T. szerkesztő ur! Engedje meg t. szerkesztő ur, hogy én is járulhassak egy kis csekélységgel a szegzárdi belvárosi öreg orgona ujitási költségeihez. Ezen öreg zeneszer sok szép - és nemesre emlékeztet vissza. Gyermekkori időmben nem egyszer énekeltem szép hangja mellett és nem egyszer bámultam e szép művet és az akkori (Schöner) cantor ügyes játékát. Ide mellékelve küldök 5 frankot s örvendek, hogy szerény küldeményemmel a távolból én is járulhatok e föntebbi czélra.”

140 ÉVE egészen pontosan 1883. december elsején történt meg a rétszilas-szekszárdi helyi érdekű vasút megnyitása. Az ünnepélyes eseményről a Tolnamegyei Közlöny 1883. december 3-i különszáma adott ismertetést. A különböző méltóságokat, az építkezés főbb kivitelezőit szállító vonat Cece, Vajta, Nagydorog, Kölesd-Tengelic, Tolnamözs állomások érintésével gördült be Szekszárdra, ahol már ünneplő tömeg várakozott. A megjelent tűzoltóság a néhány városi rendőrrel együtt alig tudott rendet tartani. Mind több meg több ember érkezvén a pályaudvarra, széltében-hosszában akartak rajta elhelyezkedni. Amint a bokrétázott, koszoruzott vonat a pályaudvarra beérkezett, a közönség részéről harsány éljennel fogadtatott. A tűzoltóság sorfalát a közönség egészen a vonatig tolta előre, úgy, hogy a kupékból leszállóknak alig jutott hely a kiszállásra. A közönség minden egyes tagjának arczán felcsillámlott az öröm az első vonat szemlélésén.

140 ÉVE Egy gyógyszerész aláírással a közelgő filoxéra vész miatt kongatta meg a harangokat a szerző a Tolnamegyei Közlöny 1883. december 2-i számában. Különösen nehezményezte, hogy Szekszárd illetései nem tesznek megelőző óvintézkedéseket. „Ismerjük a filloxera életmódját, most már lehetséges a védekezés, s nem tenni, — bűn volna. Ha vannak csekély számmal, kik a szőlőn kívül, egyebekből is bő jövedelmet húznak s nem tartják sürgősnek a védekezést; de vannak viszont igen nagy számmal olyanok, kik egyedüli jövedelmét a szőlő adja s ezekért nem szabad késedelmeskedni. (...) A szegzárdi hegyen Báttáig szőlő szőlőt ér, értéke lehet 10 millió, — évi jövedelme (csak egy minimumot véve) lehet 2 millió. Egy jól szervezett védekezés kerülhetne 6-8000 frtba. Nem volna érdemes ezen 8000 frtot kiadni? Ha azért is, hogy a hegy 2 milliónyi jövedelme csak egy évvel is legyen tovább élvezhető.”