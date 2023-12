– A János napi műsorral zárjuk mindig az évet, ezzel köszönjük meg mindenki támogatását, a szülők és gyerekek hozzáállásáta csoporthoz. Sajnos a rendezvényt megemlékezéssel kezdtük, ugyanis két tagunk elhunyt. Németi Ferencné és Sebestyén Péterné, mindenki Trézsi nénije, aki kilencvenegy éves volt. Trézsi néninek nagyon sok mindent köszönhettünk, annak idején Sebestyén Ádám bácsival ők kezdték el ápolni a régi karácsonyi hagyományt is. Nagyon sok mindent tanultunk tőle, mindenben segített és aktívan részt is vett a társulat életében. Ő volt az utolsó Kakasdon, aki még Bukovinában, Andrásfalván született.

A Bolha tánccsoport ifjú tagja, Papp Zsófia kapta meg Pletserné Kovács Tímea egyik festményét.

Sebestyén Brigitta kiemelte évzáró rendezvényük olyan megható volt, hogy megtelt az ember szíve vele. A legkisebbek, a Bolha tánccsoport karácsonyi koreográfiát adott elő. A Galuska tánccsoport a bukovinai hagyományt, a Leányok megénekelését mutatta be, ami annak idején azért volt nagyon fontos esemény, mert amelyik leány nevét megénekelték, az mehetett a húshagyati bálba - ez volt a böjt előtti utolsó bál. A felnőttek és a Csillagösvény Népdalkör karácsonyi dalcsokrot mutatott be, amit Falkainé Jakab Éva tanított be a csoportnak.

– Zárásként az Andrásfalvy betlehemest mutattuk be, amit már Bécsben, Erdély több településén, Budapesten, Szolnokon, Debrecenben, tehát országszerte elvittünk már.

A műsor idejére Pletserné Kovács Tímea festményeit állították ki a Faluházban, melyek közül az egyik képet egy kis táncos, Papp Zsófia kapta meg, aki a képen látható kislány kiköpött mása volt.