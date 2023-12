A szilveszteri ételek között az egyik legnépszerűbb a virsli, a jó minőségű fajtáknak az utóbbi években igencsak megkérik az árát. A frankfurtinak nevezett, az átlagosnál hosszabb és roppanósabb fajtának például – akciósan – 2990 forint kilója, de egyes esetekben, például bécsi, vagy prémium virsli, 4600 forintot is elkérnek érte, szintén akciósan. Divat lett a koktélvirsli is, ennek kilója 2700 forint körül van.

Sokan keresik a malacot, amelynek kilójáért 3800 forintért mérik. Divat a bőrös disznóhús is, ennek kilója megfizethető, 1800 forint körüli akciós áron. Néhány éve nagy divatja volt az egészben sült szopós malacnak. Ma is kurrens áru, de nehezebb beszerezni. Előre fűszerezett, töltött disznódagadót, karajt viszont több helyen is lehet kapni, ezért általában kétezer és háromezer-ötszáz forint közötti összeget kérnek kilónként.

Pezsgőből bőséges a választék

Persze vannak, akik a karácsonyi evészetbe belefáradva más örömök után néznek az év hivatalosan legvidámabb napján. És ha máskor nem is, de szilveszterkor fogyasztanak alkoholt. A legjelentősebb szerepet e tekintetben a pezsgő tölti be ilyenkor, amelynek számtalan fajtáját lehet megvásárolni az üzletekben.

Származási hely szerint is változatos a kép, hiszen a kínálatban van orosz nedű, megbízható minőségű, de megfizethető áru magyar termék, és drágább olasz, francia ital. És bár a pezsgőhöz alapvetően nem kötődik semmiféle hit és babonaság, mivel fogyasztása a luxus érzetét kelti, abban a hiszemben isszuk, hogy általa közelebb kerülünk a kiváltságosok világához, gazdagságot, és nem fejfájást eredményez.

Abban pedig, hogy mértékletesek legyünk, legalábbis az ivás tekintetében, egy alkoholszonda jó szolgálatot tehet, merthogy ilyenkor még ezt az eszközt is kapni lehet.

Ügyeljünk a hagyományok betartására

A hagyomány szerint az sem mindegy, hogy milyen desszert kerül ilyenkor az asztalra: rétest és gyümölcsöt ajánlatos sokat fogyasztani. Úgy tartják, minél hosszabb az asztalon a rétesrúd, annál hosszabb és boldogabb lesz az életünk. Aki pedig arra vágyik, hogy munkája gyümölcsöző legyen az esztendőben, az mindenképpen egyen sok gyümölcsöt január elsején.

A régi szokások szerint újévkor ügyelni kell arra is, hogy tele legyen a kamra. A félig üres csuprokat, só- és cukortartót például töltsük tele, hogy ne kelljen éheznünk az év többi napján. Szintén régi babona az is, hogy ha megszegünk egy kenyeret, akkor nem fogunk éhezni.

Takarítani, mosni, szemetet kivinni nem szabad, mert ezek a házimunkák elvihetik a szerencsét. Viszont legyen rend körülöttünk, mert a rendetlenség káoszt vonz. Január 1-jén orvoshoz sem szabad menni, mert egész évben betegek lehetünk. Ügyeljünk arra is, hogy ne veszekedjünk aznap senkivel, mert az illetővel egész évben haragos lehet a viszonyunk.