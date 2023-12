Adventi forgatag

Fotó: Mártonfai Dénes

Mariah Carey híres karácsonyi slágere, és más ünnepi dallamok is felcsendülnek naponta a szekszárdi Garay téren, ahol karácsonyig várják különleges programokkal az érdeklődőket. A vásárosok a nagy hidegben is kínálják a portékáikat.

A gyerekeket meglephetjük játékautókkal

Pompás női kalapokat már ötezer forintért találtunk, de nyolcezerötszáz forintért is lehet választani a fejfedők közül. A pihepuha kesztyűk megérik az ezerötszáz forintot, akárcsak a kétezer és négyezer forintos sálak. A gyerekeket is meglephetjük nézelődéseink során, például négy kisjátékautó ezerötszáz forint, tigris, zsiráf, zebra plüssállatokhoz ezerháromszáz forintért is hozzájuthatunk.

A férfiaknak ajánlható a vastagabb bőrderékszíjak megtekintése, amelyek ára például tizenháromezer forintért, hozzá többféle csatot is lehet választani három-négyezer forintért. A nőket is meglephetik bőrárukkal, például bőrtáskát harmicötezer forintért, bőrpénztárcát tízezer forint körüli összegekért vásárolhatnak.

Könyveket ötszáz forintért válogathatunk

Éhen-szomjan sem maradunk a szekszárdi Garay téren, árulnak kürtőskalácsot, van kávé, mindenféle étel, amelyekhez a hidegben jól esik egy forralt bor, tea, csokiital vagy puncs. A forralt bor hatszáz forint deciliterenként, a tea háromszáz forint.

Olvasnivalót is válogathatunk magunknak, könyveket már ötszáz forintért lehet kapni.

Az élmények sem hiányozhatnak Szekszárdról, december tizedike vasárnap délután három órától kézműves foglalkozásra, arcfestésre van lehetőség a Garay téren. A tervek szerint a Csimota zenekar ad gyermekkoncertet délután négy órától a színpadon.

Azután, kora este öt órakor a II. adventi gyertyagyújtásra hívják az érdeklődőket. Köszöntőt mond: Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, egyházi áldást mond: Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész. A Hangszerelem Zenestúdió koncertje kora este negyed hatkor veszi kezdetét.