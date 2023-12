Pénteken megkezdődött a Duna tetőzése a folyó Tolna vármegyei szakaszán. Paksnál az elsőfokú készültségi szintet ötven centiméterrel meghaladva, hétszáz milliméteres vízmélységet mértek. Amint arról korábban beszámoltunk, az áradásnak az országnak ezen a részén több településen kifejezetten örültek. Így van ez például Bogyiszlón, ahol a érkező víz hosszú hónapokra megoldást nyújthat a helyi holtág évek óta tapasztalható vízhiányára.

A Duna Paksnál december 28-án. Fotó: Molnár Gyula

Máshol viszont inkább bosszúságot okozott a jelenség: a folyó Bóni-; és Karaszi-foki szakaszain az ottani ingatlantulajdonosok közül sokaknak tör be a víz a hétvégi, vagy horgászházába. Ők már napokkal korábban elpakoltak minden mozdítható tárgyat, hogy a víz levonulta után csak a takarítással és a házak kiszárításával kelljen foglalkozniuk.

A Sió is magasan van, a Kapos már apad

Eközben a Sió vízszintje is viszonylag magas szinten van. A Sióagárdnál található Nádor-csatornánál nyolcszáz milliméteres mélységet mértek a hét utolsó munkanapján. A település polgármestere azt mondja, ilyen esetben nem ritka, hogy a talajba átszivárgó víz szuteréneket áraszt el. És a parthoz közel található kiskertek is víz alá kerülhetnek a feltörő belvíz miatt. A korábbi években előfordult, hogy szivattyúzással igyekezett az önkormányzat enyhíteni a problémán, azok a próbálkozások viszont nem igazán vezettek eredményre – tette hozzá Gerő Attila. A településvzető szerint a helyiek közül néhányakat az is aggaszt, hogy éppen most, december 27-én a Balatonból is elkezdték a vizet leengedni a Sió csatornába.

A Sió Palánknál pénteken. Fotó: Mártonfai D.

Beke Zsolt, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna vármegyei szakaszmérnökségének vezetője viszont lapunk kérdésére azt nyilatkozta, a csatorna vízállása nem mondható extrémnek, készültség elrendelésére nincs szükség és várhatóan nem is lesz. Ilyen intézkedés meghozatalára Tolna vármegyében legutóbb december közepén került sor. Akkor a Kapos a vízszintje – a sok eső miatt – hirtelen két méterről több, mint négyre emelkedett. A vízügy emiatt harmadfokú készültségi fokozatot rendelt el. Mostanra viszont ott már visszaállhattak a normális üzemre.

Ugyanezt erősített meg a telefonon Müller János, Kurd polgármestere is. Ő azt mondta, náluk a hirtelen jött áradás nem okozott semmiféle problémát. A víz ahogy jött, úgy el is vonult. Mostanra pedig már az ilyenkor megszokott állapotában van a folyó.

Szombaton már a Duna is apadni kezd Tolnában

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság online elérhető előrejelzése alapján a folyó az országnak ezen a részén pénteken érte el a legmagasasbb vízállást. Szombaton viszont Paksnál már apadásnak indul. Az év utolsó napjára pedig várhatóan hatszázötven milliméternél is kisebb mélységgel kell számolni a településen, így addigra visszavonható lesz az első fokú készültség is. Az OVF közlése szerint egyébként a következő néhány napon számottevő csapadék már nem várható, a napi középhőmérsékletek továbbra is döntően nulla fok felett alakulnak.