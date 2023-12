Fazekasné Both Anikó tolnai mestercukrász, aki oktatja is a mesterségét a szekszárdi vendéglátóipari középiskolában, tanítványait is rendszeresen viszi szakmai megmérettetésekre.

Anikó elindult a Magyar Cukrász Iparszövetség által kiírt, az Év bejglije versenyen, ahol a mákos bejglijével az előkelő második helyet szerezte meg. A díjátadást a fővárosban, a Zila cukrászdában tartották. Három kategóriában hirdették meg a versenyt: mákos, diós és ínyenc bejgli. Tolna vármegyéből más díjazott nem volt.