SZEKSZÁRD Fantasztikus dolog történt velünk! – jelentette be nagy örömmel saját FB oldalán Fiáth Szilvia. A Szekszárdi Kutyamenhely ugyanis különleges, értékes és hasznos karácsonyi ajándékot kapott. Megérkezett – egyenesen Miskolcról – az a személygépkocsi, mely biztonságossá teszi a jobb sorsra érdemes ebek mentését, állatorvoshoz való szállításukat, avagy éppen az adományok fuvarozását.

– Az elmúlt időszakban egy közel húsz éves gépjárművel oldottuk meg a hasonló tennivalókat – mondta el lapunknak a létesítmény vezetője. – Ennek az autónak már meglehetősen megviselt a műszaki állapota, attól tarthattunk, hogy bármikor cserben hagyhat bennünket.

Az új gépjármű a júniusban kezdődött gyűjtés és az azt kísérő összefogás eredményeként gördülhetett be a menhelyre. A magánszemélyek és cégek mellett egy alapítvány is hozzájárult a sikerhez, s a támogatók között ott volt a szekszárdi közgyűlés Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága is.

A Fiat Doblo mindössze négyéves, ennek köszönhetően újszerű állapotot mutat. Luxus ugyan nincs benne, erre nincs is szükség, ám rendelkezik klímával. Ez kiváltképp fontos a kutyák nyári hőségben történő szállításakor. Benzinnel működik, ennek azért van jelentősége, mert a kutyamenhely vezetője és a volán mögé ülő munkatársa az esetek döntő többségében Szekszárdon és közvetlen környékén tevékenykedik. Miután valamivel szélesebb, mint elődje, rakterében akár tíz, eb befogadásra alkalmas doboz is elfér.