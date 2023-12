A sarkvidékre jellemző égi jelenség hazánkban ritkaságnak számít, nem csoda hát, hogy olyan sokan ragadták meg az alkalmat, és lencsevégre kapták az esti égboltot színező fényeket. Ám nemcsak csodákat tartogatott a természet, hanem egy kegyetlen meglepetést is. Egy 11 éves cikói kislány lovát villám sújtotta, amit az állat nem élt túl. Hanna nemcsak gondozta a négylábút, hanem versenyzett is vele. Miután hírt adtunk a tragikus esetről, többen megmozdultak annak érdekében, hogy a gyermek egy új lóval folytathassa a sportolást. Több szobrot is avattak november folyamán vármegyénkben.

Bonyhádon a felújított Perczel Mór-szobrot ünnepelték, amelyet a honvéd tábornok születésnapján lepleztek le új helyszínen, szülőházánál, a Perczel-kúria udvarán. A szekszárdi Garay-gimnázium Szilárd Leó szobrával gazdagodott. A fizikusról készült alkotást a Magyar Tudomány Ünnepére szervezett rendezvénysorozat első napján avatták fel. Szekszárd egy újabb köztéri szoborral is büszkélkedhet. A zeneiskola közelében, ahol egykor sokat ült az egyik padon, szobor őrzi Lányi Péter emlékét. A Zongoraművész című alkotás Fusz György munkája.