Nagy hagyománya van a segítségnyújtásról, örömszerzésről szóló akcióknak a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban, különösen a karácsonyi időszakban. Ám idén először volt példa arra, hogy a nyolc intézmény közösen, egy csapatként dolgozzon egy ilyen ügy érdekében. Miként azt a Szakképzési Centrum közleményében írják, ez az ügy a hőgyészi Rózsakert Gyermekotthon karácsonyának szebbé tétele volt, aminek érdekében nyolc tagintézményből mintegy 350 diák vetette be magát oktatóik irányításával.

Dekorációt készítettek, ajándékot gyűjtöttek

Az ünnep előtti hetekben az iskolákban nagyban zajlott a munka, minden intézmény diákjai olyan ajándékokkal készültek, amelyek az szakmájukhoz kapcsolódnak. Fa játékok és eszközök, fémből és 3D nyomtatással készült díszek, világító dekorációk, bonbonok, bejglik, mézeskalácsok, kerültek ki a kezeik alól. A fiatalok gyűjtésbe is kezdtek: plüss figurákat, ruhaneműket, karácsonyfa díszeket halmoztak fel az otthon lakóinak javára. A diákoknak arra is volt gondja, hogy ünnepi díszbe öltöztessék az otthont és környezetét. Több helyiségben díszítő festéssel látták el a falakat, hogy színesebb képet mutassanak, rendezték az udvart, majd karácsonyi dekorációkat – többek között madáretetőként is funkcionáló szabadtéri díszeket, világító hóember figurát, fényfüzéreket – helyeztek ki.

Műsorral, három fogásos ebéddel készültek

Aztán december 19-én megrendezték a karácsonyi ünnepséget. Előtte a kozmetikus, a fodrász, valamint a kéz- és lábápoló technikus tanulók látogattak el az otthonba, hogy az ott lakó lányok ünnepi frizurával, enyhe sminkkel, és szépen lakkozott körmökkel vehessenek részt a programon.

A művelődési házban tartott ünnepségre a szakmát tanuló diákok egy rövid műsorral, valamint megvendégeléssel készültek. A háromfogásos menüt diákok készítették oktatóik felügyeletével, ugyanígy zajlott az asztalok ünnepi terítése, majd az ebéd felszolgálása is. A program zárásaként átadták az ajándékcsomagokat és a további ajándékokat.

Ezzel azonban még nincs vége az akciónak, a TMSZC januárra az ünnepségen készült fotók felhasználásával naptárat készít az intézmény lakói, dolgozói számára. Remélik, hogy a kezdeményezés célt ért, és aki jövőre a fotós kalendáriumokra néz, az jó szívvel, örömmel gondol majd vissza erre a pár napra és a Szakképzési Centrum tanulóira.