A vármegyeszékhelyen a szabályozás szerint december 27-től megjelentek az utcai tűzijátékárusok, akik egészen szilveszter estig kínálhatják portékáikat. Az egyik nagy hipermarket mellett évek óta ugyanaz a pécsi cég árulja a pirotechnikai termékeit, idén szám szerint 39 félét. Kisebb, gyermekeknek való pirotechnikai eszözöktől kezdve a tűzijátékokon át az úgynevezett „telepekig”, majd a kizárólag szilveszter éjjelén használható komolyabb eszközökig többféle termék közül válogathatunk náluk. Az utóbbit leszámítva a többi tűzijátékot egész évben használhatják a vásárlók – tudtuk meg az egyik árustól.

Hozzátartozik a szilveszteri hangulathoz

Ott jártunkkor is szép számú érdeklődő és vevő fordult meg náluk. Sokan már most vásárolgatnak, főként a középkategóriás termékeket, de akadnak akik még csupán felmérik a választékot és az árakat. Legtöbben 30-31-én keresik fel őket. Évek óta visszatérő vevőik is vannak, ők főként a komolyabb eszközöket viszik. Ilyen például a „lépcsős” tűzijáték. Ezek különböző kaliberű elemeket tartalmaznak, amelyek többszöri alkalommal és különböző magasságokra lőhetőek fel – számolt be az árus.