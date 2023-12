A résztevőket – köztük dr. Pászthy Verát, az Országos Vérellátó Szolgálat főorvosát – Gulyás Katalin köszöntötte. A Magyar Vöröskereszt Tolna Vármegyei Szervezetének igazgatója beszédében a legnagyobb elismeréssel szólt a véradókról, akik saját szövetüket adományozzák ismeretlen, rászoruló embertársuknak. Miután a vér nem állítható elő mesterségesen, a gyógyítandó páciensek csakis azokban reménykedhetnek, akik donorként rendszeresen és önzetlenül nyújtják karjukat.

Dr. Kis Mária, a Magyar Vöröskereszt Tolna Vármegyei Szervezetének Elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Véradók Napja különleges ünnep: az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. – Mindenki, aki vért adott, aznap elmondhatja: megmentette három ember életét, vagy hozzájárult a gyógyulásához – húzta alá.

Ezután következett – dr. Kis Mária, Gulyás Katalin és dr. Pászthy Vera közreműködésével – a kitüntetések átadása. Huszonötszörös véradásért oklevélben részesült Beréti Tímea, Fábiánné Szabados Zsuzsanna, Karika Ágnes, Faust Péter, Herger Béla, Dörömböz Kálmán, Farkas István, Keresztes Martin István, Kovács Balázs Krisztián, Reithné Nagy Tünde, Takács Kata, Györe László, Járfás Viktor, Rodenbücher Mihály, Varga Gyula, Beke Gabriella, Deli Zsolt, Fájth Krisztián, Farda Albert, Holler Péter, Fellinger Anita, Gergályné Bános Judit, Máj Tímea, Orsós József és Szverle Árpád.

Ötvenszeres véradásért járó oklevelet vett át Losonczi Róbert József, Borbandi Lajos, Márton Ferenc, Nagy Tihamér, Rónai Jánosné, László Józsefné, Szabó Vendel, dr. Erményi Gyula, Szombath Szilárd, Fodor László, Horváth Zoltán, Kiss László Ádám, Kovács Márk, Markotai István, Máté János, Molnár Imre Győző, Nagyné Tóth Erzsébet, Varga András, Varga Jenő, Borbás László, Kiss Pál, Tumpek István, Hackl Péter, Kun Attila, Szoboszlai Ferencné, Bodor Zsolt, Borbély Zoltán, Horváth Tibor, Hubert József, Jung Ildikó, Kiss József és Szabó Józsefné.

Hetvenötszörös véradásért oklevélben részesült Endeli Ferenc, Hermeszi Ildikó, Barabás Géza, Harnal Zsolt, Hudi János, Farkas Ferenc, Molnár László Gábor, Balogh Zoltán, Barna Ferenc, Fejős Erika, Kozma Antal és Miskolczi István.

Százszoros véradóként lett birtokosa az oklevélnek Schweitzer Róbert, Somogyi Ernő Imre, Tóth Etele Béla, Hanuszka Sándor József és Kovács Béla.

Százhuszonötszörös véradásért járó oklevelet vett át Nemes Csaba, Magyaros János, Haág János és Sütő József.

A százötvenszeres véradók oklevéllel honorált táborába pedig Erdős Dezső és Szász János tartozik.

A Véradó Mozgalomért Emlékérmet idén Székely Attila kapta meg. A kitüntetett 2001 óta folytat Vöröskeresztes tevékenységet Nagymányokon. Azóta minden évben – esztendőnként három-három alkalommal – biztosítja a helyszínt a Nagymányoki Művelődési Házban tartandó véradásra. A lebonyolításból is kiveszi részét, legyen az plakátolás, avagy a meghívók terítése. A sikeres véradások érdekében minden évben donorokat toboroz.

A Véradó Mozgalomért Támogatói Oklevelet Vódli Bence vehette át. Pincehelyen, mint művelődési ház vezető, 2017-ben kezdte el a véradás szervezését. Jómaga is véradó, ebből adódóan közel is áll a feladat hozzá. Rendszeresen biztatja az embereket véradásra, az utcán, a boltban, szinte bárhol, ahol megáll beszélgetni. Ennek köszönhetően szinte az összes véradás hiánytalanul, a kiírtaknak megfelelően teljesül a településen. Illetve előfordul, hogy a terv feletti létszámban jelennek meg a véradók.

Idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium lett a Véradó Barát Munkahely. Húsz éve Ács Csilla, az iskola egyik tanára – maga is aktív véradó –, úgy gondolta, hogy az iskolában is népszerűsíti a véradást. Miután az intézményben látják a gyerekek, hogy jónéhány tanár véradó, később maguk is követhetik a jó példát. Az iskolában évente kétszer van véradás, a tanárok szép számmal jelennek meg. Ez évente két alkalommal összességében ötven-hatvan véradót jelent.

A Pro Vita Díjat ez alkalommal Molnár Izabella Anna vehette át. A véradásokat jótékonykodásból kezdte el 18-19 évesen. A mai napig töretlen odaadással nyújtja karját embertársai javára. Korábban mint fogászati asszisztens főnökét és kollégáit, magánemberként pedig gyermekeit, rokonait és barátait is arra biztatta arra, hogy csatlakozzanak a véradók táborához. Időközben munkahelyet váltott, cégvezetőként folytatta pályafutását, ami a korábbiakhoz képest jóval több időt és energiát kívánt. Mégis úgy szervezte meg a munkát, hogy a szükséges pihenőidő lejárta után újra megjelenhessen a véradó állomáson. A mai napig aktív véradó, s büszke arra, hogy gyermekei követik példáját.

A kitüntetések átadása után a rendezvény fehér asztalnál, az ízletes ebéd elfogyasztásával folytatódott, illetve zárult.