Mivel eddig meglehetősen enyhe volt a tél, így idén csak decembertől kezdődött meg a jótékonysági gyűjtés. Az adakozók a korábbi gyakorlat szerint az intézmény alsó tagozatosok által használt épületének kerítésére akaszthatják fel a feleslegessé vált télikabátjaikat mindazoknak, akik fáznak és ide várják az egyéb megunt téli holmikat is az akciót szervezők. A következő napokban szükség is lesz a meleg öltözetre, éjszakánként néha már fagypont alatt alakul, és napközben sem emelkedik néhány Celsius-fok fölé a hőmérő higanyszála.

A szabadfogas akció egy érzékenyítő program részeként indult el évekkel ezelőtt (Fotó: M. Gy.)

Az iskola fontosnak tartja a jótékonyságra nevelést

"Ha fázol, vegyél el egy kabátot! Ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egy kabátot!" – olvasható a kerítésre kitett tájékoztatón. Pulainé Galambos Erika lapunknak korábban elmondta, az iskola oktatási programjában jelentős szerepet játszik a gyerekek szociális érzékenységre, jótékonyságra nevelése. A tanulói érzékenyítés december havi programja, a szabadfogas akció is több éves hagyományra tekint vissza, még 2017-ben indult el. Mint beszámolt róla, az iskola vezetése annak idején azért is tartotta jónak a kezdeményezést, mert úgy gondolták, az intézmény központi helyen van, ahol sok ember megfordul. Az ötletgazda, Klopcsikné Somorjai Mária igazgató-helyettes időközben nyugdíjba ment, feladatait, beleértve a szabadfogas akció szervezését utódja, Lisztmajerné Bock Brigitta vette át.

A városiak is csatlakoztak az akcióhoz

A program, amelyben részt vesznek az intézmény tanárai, diákjai és szüleik is, mára beépült nemcsak az iskola, hanem a város életébe is. Évente újra, ilyenkor tél elején megjelennek a kabátok és egyéb meleg téli holmik, sapkák, kesztyűk, pulóverek az alsó tagozat épülete előtt, amelyhez szinte már a kezdetektől csatlakoztak a paksiak is, akik a téli időszak alatt rendszeresen hoznak felajánlott holmit. Tavaszig általában két-három naponta cserélődnek a kabátok, de sokan még később, nyáron is hoznak ide ruhadarabokat – tudtuk meg az igazgatótól, aki a visszajelzésekből úgy tudja, sokan hálásak a kezdeményezésért.