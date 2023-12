Gábor itt végezte alapfokú zenei tanulmányait, majd a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában tanult tovább Forgó György növendékeként, ezt követően pedig felvételt nyert a Bartók Béla Szakközépiskolába, ahol Ábrahám Mariannál tanult. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott 2007-ben Hargitai Imre tanítványaként.

Sokat jelentettek neki Rév Lívia nemzetközi mesterkurzusai, melyeket szülei szerveztek meg Tamásiban és több alkalommal vett részt ezeken Franciaországban is. Klasszikus zenei tanulmányaival párhuzamosan jazz-zongorát is tanult Binder Károly, Nagy János és Sárik Péter vezetésével.

2016-ban megalakította saját együttesét, az Antal Gábor Trió, mely nemcsak hazánk egyik kiemelkedő jazz-formációja, de nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhet. Legutóbbi sikerük, hogy Walking On The Planet című videóklippünk megkapta a 7. Magyar Klipszemle legjobb animációnak járó arany díját.

A trión kívül játszik az énekesnő Bogi együttesében, és szívügyének tekinti a Melodika nevű formációját is. Mindezekről Tóth Tímeával beszélget podcastünkben.