Forrás: Beküldött kép

Dr. Kerekes László esetében egyértelműen elmondható, hogy érdemei elismerésével mentették fel tisztéből, ugyanis pár nappal később, évtizedeken keresztül végzett, kimagasló szakmai munkássága elismeréseként az egészségügyért is felelős Pintér Sándor belügyminiszter Batthyány-Strattmann László-díjban részesítette.

Ezt, a „szegények orvosáról” 1992-ben alapított, a II. János Pál pápa által 2003-ban boldoggá avatott Batthyány-Strattmann Lászlóról elnevezett orvosi díjat, az egészségügy talán legrangosabb kitüntetését Tolnában előtte csak egy orvos, Dr. Szily Ferenc, a megyei kórház főorvosa kapta meg, majd húsz évvel ezelőtt.

Pécsről indult a főigazgató pályafutása

A nyugdíjazott, majd kitüntetett kórházigazgató igazi pécsi tüke. Pécsett született 1957-ben, édesanyja tanítónő, édesapja főiskolai tanár. A híres-neves Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, ahonnan egyenes úgy vezetett a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. Gyermekorvos szeretett volna lenni, de akkoriban még nem úgy volt, mint napjainkban, hogy keresik az orvosokat, hanem a frissen végzetteknek kellett állást keresni, s Baranyában sokan jelentkeztek gyermekorvosnak, neki nem jutott olyan állás.

Viszont bekerült az egyetemen az aneszteziológiai és intenzív terápiás klinikára. Jól indult a pályája, gyógyított, kutatott, oktatott, s mert katonaévét a Pécsi Honvédkórház pszichiátriai osztályán töltötte, az ott szerzett tapasztalatai pszichológiai vonatkozásait a gyógyításban s az oktatásban kamatoztatta. Azt vallja, hogy a testi mellett a lelki gyógyítás, a humanitás is nagyon fontos.

Menedzseri ismeretekre is szert tett

Mint aneszteziológus került Dombóvárra, asszisztensekkel dolgozott, majd 1990-ben jöttek fiatal pályakezdő orvosok, s akkor indított egy intenzív terápiás osztályt. Ez volt az első ilyen akkor a megyében. Jó ideig visszajárt Pécsre, oktatni a betegközpontú gyógyítást. Meggyőződése, hogy a betegségek többségét, a baleseteket kivéve, a testi, lelki, szellemi harmónia felborulása okozza.

Később, 2002-ben, mikor a kórház igazgatója lett, kezdeményezte, hogy az intézmény az orvos és művész evangélista, Szent Lukács nevét vegye fel, akinek személyében ez a hármasság a gyógyítás lényegét tükrözi.

Akkor már épült a kórház új kápolnája, majd, a névadással együtt került az is felszentelésre. Azóta ott tartják a kórház ünnepségeit, tudományos rendezvényeit is.

Igazgatóként az orvostudomány mellett menedzseri ismeretekre is szert kellett tegyen. Ugyanis 1996-ban lett a dombóvári lett az országban elsőként, és sokáig egyetlenként olyan kórház, amely közhasznú társaságként, KHT-ként működött. Így, mint intézményvezető, Pécsett egy menedzserképző kurzust is elvégzett, s ez, de főleg saját tapasztalatai nagyban segítették munkáját.

Lemondott, majd újra ő lett a főigazgató

Később, 2011-ben, amikor időhöz kötött megbízatása lejárt, bár sikeres évtized, egy stabilan működő, gazdaságilag egyensúlyban lévő tíz év volt mögötte, minden szakterület jól működött a kórházban, mégsem lett tovább igazgató. Része lehetett ebben annak is, hogy a tulajdonos dombóvári önkormányzat több képviselőjének szemében a gazdasági érdekek a gyógyításnál is fontosabbnak tűntek, s a gunarasi gyógyfürdőben épülő kórházi részt szerették volna fitness-wellness szállodává alakítani.

Ezt pedig Kerekes doktor ellenezte, így visszament a korábban alapított intenzív osztályra vezető főorvosnak. Egy évig volt ez így, 2012 őszén ugyanis államosították a kórházat, kiírták az igazgatói posztra a pályázatot, s ő újra a kórház vezetője lett.

A gunarasi osztály privatizációja szerencsére nem történt meg, az továbbra is a kórház része, ahol később sikerült a már megkezdett hotelszárny, betegellátó szárny rekonstrukcióját folytatni, felújították a nyolcemeletes épületet, megújult a szülészet, létrehoztak napelem parkot, napjainkban folyik a rendelőintézet korszerűsítése.

Mint elmondta, ezentúl több időt tölt majd a családdal, négy unokájával, emellett vannak félbehagyott tudományos munkái, melyeket amikor igazgató lett, nem volt ideje folytatni, most végre befejezi őket. A Dombóvári Római Katolikus Egyházközség Tanácsadó Testületének pedig tíz éven át volt világi elnöke, s a közelmúltban újra elnöknek választották. A mai zajló világban számára ez is sokféle, szívesen vállalt feladatot jelent.

Véget ért egy időszak és jön egy új

Vannak természetesen még megoldandó feladatok, de ezekben dr. Kerekes László már nem vesz részt. Már egy éve nyugdíjas volt papíron, most pedig már gyakorlatilag is az. Struktúraváltás előtt áll az egészségügy, amely érinti a kis kórházakat. Valószínűleg további szakterületek fognak megszűnni, azért is, mert nem lehet fenntartani, orvoshiány van, az ügyeleteket egyre nehezebb felállítani, meg azért is, mert a bonyolultabb eszközöket, komoly team-munkát igénylő beavatkozásokat a nagyobb kórházakban végzik. Így a kisebbekben, mint a dombóvári is, a krónikus idősellátás és a rehabilitáció lesz a fő feladat.

– Ebben pedig nem szívesen vettem volna részt. A fenntartó azzal, hogy mint nyugdíjasnak, megköszönte a munkámat, megkönnyítette számomra a döntést. A változás egyfajta felszabadultságot jelent, ugyanakkor 34 év után érzelmileg nehéz az elválás. Most véget ért egy időszak és következik egy másik korszak – mondja Kerekes doktor. Elárulta azt is, hogy hívták más kórházból, hogy számítanának munkájára, ez nagyon jól esett neki, de másképpen folytatja.