Környezeti nevelés és fenntarthatóság 2.0. Ezt a címet viselte az a nemzetközi konferencia, melynek pénteken adott otthont a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara. A Széchenyi István Egyetem és a Gál Ferenc Egyetem együttműködésével zajló rendezvény támogatója a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal volt.

A környezeti nevelés és a fenntarthatóság időszerű kérdéseinek megvitatását, új perspektívák és megoldások keresését napirendre tűző tanácskozást prof. dr. Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja nyitotta meg.

A vele készített interjúban hangsúlyozta: a kar fontosnak tartja, hogy a környezeti nevelés a pedagógus képzés meghatározó elemévé váljon. Ezt a törekvést fémjelzi például az a tehetségműhely program, melynek a környezettudatos gondolkodás, környezeti nevelés van a gyújtópontjában. A kar tehetséges pedagógusjelöltek, középiskolások bevonásával juttatja el az új nemzedékekhez a környezettudatos gondolkodásra, magatartásra ösztönző ismereteket. A hamarosan megvalósítandó tervek közé tartozik az a mesterképzés, ami a környezeti nevelés és fenntarthatóság jegyében várja majd az érdeklődő pedagógusokat.

Külföldi vendégeket is meghívtak

– A pedagógus képzésnek egyfelől reflektálnia kell a környezeti neveléssel, fenntartható fejlődéssel, környezettudatos gondolkodással kapcsolatos új kutatásokra, tudományos eredményekre, kérdésekre – folytatta a dékán. – Másfelől pedig a képzési programját rá kell hangolnia ezekre az anyagokra. Az új nemzedékek fogékonyak ezekre az ismeretekre, valamint arra is, hogy a mindennapi életükben, gyakorlatukban alkalmazzák ezt a tudásanyagot. A jövő pedagógusai erre a fogékonyságra, érzékenységre építve új pedagógiai technikák, reformpedagógiai metodikák alkalmazásával adhatják át eredményesen a témakörrel kapcsolatos tudást. Erre hívja fel a figyelmet a tanácskozás, mely egyébként nemzetközi program, plenáris- és szekció ülésekkel. A magyar nyelvű előadások mellett idegen nyelvű előadások is elhangzanak a határon túlról, avagy a tengerentúlról érkező kollégáktól.

Prof. dr. Nemeskéri Zsolt intézetigazgató, egyetemi tanár a fentiekhez hozzátette: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal való, több évre visszatekintő, gyümölcsöző kapcsolat eredményeként született meg az a Környezeti nevelés és fenntarthatóság című tananyag, ami 2022-ben könyv alakban, 2023-ban elektronikus formában is megjelent. Ez a tananyag került terítékre a konferencián. A hiánypótlónak joggal nevezhető művet dr. Zádori Iván szerkesztette. A dékánhelyettes, egyetemi docens maga is ott szerepelt az előadók között.

Fontos küldetést teljesít a KPVK

A kora délelőttől késő délutánig tartó szimpózium három témakör, jelesül az oktatás, a tehetséggondozás és a tudományos kutatás mentén mutatta be a fenntarthatósággal kapcsolatos törekvéseket. Ízelítőként néhány előadás cím: Drámajátékok alkalmazása a környezeti nevelésben, Alsó tagozatos gyerekek környezettudatos szemléletének kialakítása, Hogyan étkezzünk fenntarthatóan a jövőben?, A település környezet minősége, mint lakó- és telephely választási tényező Magyarországon, Környezeti nevelés és fenntarthatóság gyakorlata a KPVK élelmiszertudományi képzésein.

A konferencián számos neves vendég vett részt. Köztük volt dr. Szili Katalin, aki a fenntarthatóság oktatásának és gyakorlati megvalósításának témakörében adott át ismereteket a hallgatóságnak. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kurátora a sajtótájékoztatón egyebek mellett elmondta: nagyon fontosnak tartja azt, amit a szóban forgó témakörben a PTE KPVK tesz.

– Kicsit a motorja is annak, amit a Pécsi Tudományegyetem el kíván érni a modellváltást követően a fenntartható fejlődés terén – folytatta Szili Katalin. – Az egyetem élen jár a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdődően az energia hatékonyságig és takarékosságig valamennyi kérdésben. Szeretnénk is az egyetem ezen karakterét tovább erősíteni és ezzel hozzájárulni azon térségi innovációkhoz, melyek reményeink szerint a Dél-Dunántúlon is felpörgetik a gazdaságot.