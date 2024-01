A mentett rókák egyharmada sérült állat volt, egyharmaduk csapdába esett. A rókamentő fiatalember megtérítette a rókák okozta károkat, hogy elvihesse a csapdába esett állatokat. Érdekesség, hogy az utolsó rókát attól a gazdától kapta, akitől a legelső példányt is begyűjtötte annak idején, és örömtelinek tartja, hogy azóta megváltozott a gazdálkodó szemlélete, és már nem tartja kártékonynak a befogott rókát.

– Vadászoktól is vettem almot, hogy ne a kutyáikat tanítsák be rajta – mondta Norbert. – Bőven van veszélyforrás számukra: sok róka lett mérgezés áldozata és sok esetben autók ütik el a rókákat, illetve az oltatlan kutyáktól szopronyicát kapnak. Sok kis róka szorult be kerítésbe, esett bele aknákba és árkokba, műanyag hálókba gabalyodott, kettőt pedig kútból hoztunk felszínre. Volt, amelyiket kutyák sebesítették meg, de olyan is, amelyiket kutyák mentettek meg.

Megkínzott, meggyötört állatokat mentett Tolnából

„Állati hullák, dögszag, levágott rókafülek...mint egy horrorfilm. De ez a valóság volt sajnos.” – így számolt be a Rókales Alapítvány Facebook oldala tavaly, arról a felkavaró esetről, ami tavaly májusban Tamási környékén történt. A videófelvételt is tartalmazó bejegyzésben az állt, hogy a ketrecekként szolgáló tároló helyeken húsz rémült állat, tizenhét róka és három borz várt végzetére. Vélhetően rajtuk gyakoroltak volna azok a kutyák, amiket a gazdája állatviadalokra képzett ki és használt.

Kurunczi Norbert akkor azt nyilatkozta portálunknak, hogy a hatóság értesítése alapján ment ki a helyszínre. Miként azt nyugtázta, a rendőrökön kívül polgárőrök, állatorvosok is érkeztek és jelen volt a kormányhivatal illetékese is. – Az állatviadal szerencsére nem kezdődhetett el, mert a rendőrök idejében közbeléptek – folytatta. – A helyszínre szállított kutyák a dobozokban maradtak. Rátaláltunk a fogságban tartott állatokra, azaz a tizenkét felnőtt rókára, az öt rókakölyökre és a három borzra. Nagyon rossz állapotban voltak és áradt belőlük a mélységes félelem. Száz százalék, hogy pusztulás lett volna a sorsuk.

Rengetegen követik figyelemmel a rókamentő munkát

Amint a SONLINE cikke írja, „sok rajongója lett egy év alatt a Rókalesnek, akik figyelemmel kísérik a mentett állatok életét. Vannak videók, melyek hétszáz-nyolcszázezres látogatást értek el, sőt olyan is akadt, amelyet 24 óra alatt csaknem kétmillióan tekintettek meg. Norbert a Rókales Alapítványon keresztül szeretné előteremteni egy rókamenhely fenntartásához szükséges forrásokat. Aki szeretne segíteni a rókákon, a Rókales Alapítvány közösségi oldalán erre találhat lehetőséget.