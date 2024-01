A játékos megmérettetésre kétfős csapatok jelentkezhettek. Végül a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Perczel Mór Technikum és Kollégium (TMSZC PMTK) összesen 48 diákja, vagyis 24 csapat vett részt a vetélkedőn.

Hungarikumokhoz kapcsolódtak a kérdések

– A tanulóknak egy, a hungarikumokhoz kapcsolódó feladatlapot kellett kitölteniük egy magazinból másolt cikk és az internet, vagyis telefonjuk segítségével – tájékoztatta lapunkat Asztalosné Illés Tamara könyvtáros. A játékos feladatok révén a diákok megtudhatták, hogy mi is pontosan a hungarikum, milyen piramisrendszer alapján válik valami azzá, milyen kategóriákba soroljuk őket, és természetesen magukkal a hungarikumokkal is közelebbről megismerkedtek. Sőt, a könyvtári katalógusban is kellett könyvet keresniük a témában.

Váncsa Dorina és Standovár Csilla végzett az élen

A vetélkedőn végül a következő eredmények születtek: Első helyezett Váncsa Dorina és Standovár Csilla lettek, a TMSZC PMTK 11. a osztályos tanulói. Második helyen Vargity Martin és Sánta Ákos végzett, akik a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és AMI 11. a osztályos diákjai. Harmadik helyezett pedig Halász Noémi Zita és Jakab Eszter, szintén a TMSZC PMTK 11. a osztályosai. A díjazottak jutalmul könyvet és könyvutalványt kaptak.