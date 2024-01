A civil szerveződés még karácsony előtt arra ösztönözte a pári gyermekeket, hogy a falut bejárva keressenek a házak ablakaiban fényeket és számokat. A fiatalok, beszámolóik szerint, nagy kedvvel és örömmel végezték ezt a feladatot, a karácsonyt várva jót tett az esti séta a friss levegőn. A kisebbek szüleikkel kart karba öltve, a nagyobbak barátaikkal vagy testvéreikkel együtt barangolták be az ünnepi csendbe merülő, a kivilágított ablakokkal többlet szépséget felvonultató, romantikus hangulatot teremtő lakóhelyüket.

Nyolc kisgyermek bizonyult mindenki másnál kitartóbbnak és fotóval is igazolt felfedező útjaiknak meg is lett az eredménye. A családias hangulatú rendezvényen az egyesület – Cs. Mayer Katalin kultúros köszöntője után – játék utalvánnyal, csokoládéval, könyv csomaggal, egy vállalkozó hölgy pedig hamburger utalvánnyal jutalmazta meg a lelkes kis ablakvadászokat. A jövő évben folytatni kívánják ezt a nagy sikert arató játékot, de a tervek szerint akkor már az ablakok szépségét is díjazni fogják.