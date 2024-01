Sokak szemét szúrják a gyorshajtók, holott ugyanolyan veszélyes (ha nem veszélyesebb), amikor valaki túl lassan közlekedik, és nem képes felvenni a közlekedés ritmusát. Több mint tíz éve vezetek, és sajnos tapasztalataim szerint a legtöbb balesetveszélyes szituáció azok a sofőrök miatt alakul ki, akik indokolatlanul, jóval a sebességhatár alatt közlekednek. Számtalan baleset történt ez okból például Kakasd és Szekszárd között is. A lassan haladó jármű mögött, ha ne adj Isten, egy másik rutintalan sofőr is közlekedik, szinte képtelenség előzni, pláne ha a szembe sávban is folyamatosan haladnak. A frusztrált sofőrök pedig olyan manőverekbe mennek bele emiatt, ami akár életveszélyes is lehet.

Másik veszélyforrás, hogy a hátulról normál tempóban közlekedő vezetőknek nehezebb felmérniük az előttük haladó sebességét, illetve szándékát, ha az jóval lassabban halad, illetve nem rak ki indexet vagy vészvillogót, mert esetleg valamilyen műszaki problémája adódott. Ennek veszélyességi fokát már csak az éjszakai vezetés és a rossz látási viszonyok – mint például köd vagy eső – emelik. Nem véletlen hát, hogy szabálytalan a túl lassú haladás, hiszen jogszabály tiltja.

A KRESZ több szakasza is kitér erre, azonban ezt legpontosabban így határozza meg: „Nem szabad a járművel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.” Persze vannak olyan esetek, amikor a látási vagy időjárási viszonyok indokolttá teszik a lassabb haladást, de úgy vélem, ez a ritkább.