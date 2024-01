Ahogy jött, úgy ment is a dunai áradás, ami mostanra a folyó teljes magyarországi szakaszán levonult. Amint arról korábban beszámoltunk, volt, ahol örültek a sok víznek, máshol viszont bosszúságot okozott. A Bogyiszlóhoz tartozó Bóni-foknál az ingatlantulajdonosoknak ilyenkor bőséggel ad munkát a jelenség. Mostanra viszont olvasónk már arról számolt be, hogy a víz teljesen visszahúzódott a folyó medrébe. Már csak néhány nagyobb pocsolya emlékeztet a múlt heti eseményekre. Kezdődhet hát a munka: a helyiek elkezdték visszapakolni a korábban kimentett értékeiket, és nekiláttak házaik takarításának.

Egy hete számoltunk be arról, hogy a Bóni-foknál ingatlannal rendelkezők egy emberként fogtak össze: még az áradás érkezése előtt kipakolták a házaikat, minden értékes és mozdíható tárgyat az emeltre cipeltek, vagy hazavittek. Az ottaniak összefogtak, aki csak tudott, segített a többieknek – mesélte akkor Reinchardt Jenő, akinek horgásztanyája van ott.

Az egyik cica még nem tért haza (A szerző fotója)

Jenő akkor azt mondta, arra számít, hogy az érkező árhullám nagyjából harminc centiméter magasságban tör majd be a házába, és várhatóan két nap lesz mire elvonul. A férfi számítása majdnem teljesen pontosan be is jött: a Duna végül huszonöt centiméteres magasságban tetőzött a tanyájában. Mint mondja, most újra élettel telt meg Bóni-fok, a háztulajdonosok visszatértek, mindenki pakol, és takarít. Van munka bőven, de az ottaniak már megszokták ezt. Eddig sem aggódtak, hiszen tudták, mik lesznek a teendők, ha a víz elvonul. Legutóbb 2013-ban történt hasonló, akkor közel két méter magasságig kellett a falakat takarítani ott az árvíz elvonulta után.

Reichardt Jenő arról is beszámolt lapunknak, eddig nem tud arról, hogy bárkit komolyabb kár ért volna a területen. Ő viszont egyelőre mégsem teljesen nyugodt, mert a tanyánál lakó macskái közül egy még nem tért haza. A férfi abban bízik, hogy az állatot csak Cupido nyila találta el, és néhány napon belül hazaér. Akkor már Jenő nyugalma is teljes lesz a 2023-as dunai áradás után.