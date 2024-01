Az elmúlt években drasztikusan elszaporodtak az aranysakálok Magyarországon. Nincs ez másként Szekszárd környékén sem. A tolnai vármegyeszékhelyen vannak olyan városrészek, ahol az állatok már a kertekben is megjelentek. Ezzel pedig sok bosszúságot okoznak az ott élőknek. A Kápolna tér és a Remete utca környéként viszont sikerült megoldást találni a problémára: a körzet önkormányzati képviselőjének kezdeményezésére élve fogó csapdákat helyeztek ki, az állatok pedig rövid időn belül "horogra is akadtak". Ezt követően a gyepmester segítségével elengedték azokat erdős területeken.

Házi kedvencekre és haszonállatokra támadtak

Rókák mellett aranysakálok is bemerészkedtek az elmúlt időszakban a házak környékére a szekszárdi Kápolna tér és a Remete utca környékén – nyilatkozta portálunknak Szollár Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője, aki egyben a helyi Fősővárosi Kör elnöke is. Mint mondta, a ragadozó vadállatok volt, hogy házi kedvencekre és szárnyasokra, vagy éppen ketrecben tartott nyulakra támadtak. A környéken élők összefogtak, és élve fogó csapdákat szereztek be, amiben a Gemenc Zrt. is segítette a helyieket. Szollár Zoltán azt mondja, a családi házas övezetekben egyáltalán nem ritkák az ilyen állatok, de tud olyan esetről is, hogy valaki a Kadarka utca környékén látott rókát.

Nem csak Szekszárdon jelentenek gondot

Néhány napja számoltunk be arról, hogy egy dombóvári vadásznak sikerült kettő aranysakált is leteríteni egymás után. Varga-Stadler Máté akkor arról számolt be, hogy a város környékén is sok kárt okoznak ezek az állatok. Mint mondta, tud olyan, Dombóvár-Szőlőhegyen történt támadásról, melynek során egy szarvasmarha borjúját gyilkolták meg sakálok. A vadásztársaságok puskákkal és csapdázással is próbálják gyéríteni az állat egyedszámát, ez viszont sokszor reménytelen harcnak tűnik.