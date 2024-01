Az önjelölt állatvédők hatalmasat tévednek, amikor ellenséggé kiáltják ki a vadászokat, nem veszik ugyanis figyelembe, hogy az orvvadászok ténykedései, az értelmetlen, sokszor kíméletlen állat leölések sokkal nagyobb publicitást kapnak, mint a vadászat valódi természetvédelmi funkciója.

A valódi vadász felelősséget érez a természetért, kellő szaktudással bír, hozzáértéssel és biztonságban cselekszik, tiszteletben tartja az állatok méltóságát, önmérsékletet tanúsít. Nem sportból lövi le az állatot, hanem a populáció védelmében.

Legfőbb feladatuk a természet védelme, melybe beletartozik az állatok téli etetése, az egészségük rendszeres figyelése, az állomány túlszaporodása elleni védelem, azaz a vadászat.

A vadászat ellen ágálók általában nem veszik figyelembe, hogy egy adott területnek mekkora eltartóképessége van, azaz mekkora állatállományt tud fenntartani. Ha a vadak túlszaporodnának egy adott területen, akkor tömegével jelennének meg a városok, falvak utcáin élelmet keresve.

Nem szabad azt hinni, hogy a vadászt nem érinti meg az elmúlás az állat elejtésekor. Az állat elejtésével járó rituáléval tisztelegnek a vadnak az elvett élet előtt. Ennek megnyilvánulási formái a ravatal, a levett kalap, az utolsó falat, a seb elfedése, a főhajtás vagy az elejtett állat halálát zengő kürtjel.

A vadászok munkáját kutyák is segítik, akik igazi társaknak tekinthetők. Az ő feladatuk a vad keresése és felhajtása. Vendégünk, Babos-Varga Klára maga is vadász, mellette vadászkutyákat tenyészt és tanít be. A természet szeretete hozzátartozik életéhez és ezt adja tovább gyerekeinek is.