Foniátriai szakrendeléssel bővült az ellátások köre a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházban. Ez a terület a fül-orr-gégészet speciális szakága. Funkcionális hangképzési zavarokkal foglalkozik. Ilyenek például a hangszalag záródásának rendellenességei, amelyek állandó rekedtséget okoznak. Dr. Móricz Péter, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Fül-orr-gégészeti Osztály osztályvezető főorvosa, valamint dr. Greksa Dávid fül-orr-gégész szakorvos tavaly ősszel tettek sikeres foniátriai licencvizsgát, amivel megkezdhették a foniátriai szakrendelést Szekszárdon.

Az ehhez szükséges korszerű műszert egy EU-s pályázat révén kapta a kórház. Ilyen egészségügyi eszközből jelenleg még csak pár darab működik az országban. A Dél-Dunántúl régióban Szekszárdon kívül csak Pécsett használnak hasonlót.

A foniátriáról dr. Greksa Dávid beszélt, aki 2014-óta dolgozik a szekszárdi kórházban, és 2020-ban szakvizsgázott fül-orr-gégészetből. Szakmai képességeit bővítette ki azzal, hogy foniáterré vált. Mint mondta, nagyon büszkék rá, hogy a Tolna Vármegyei Kórháznak is van már a foniátriai vizsgálatokhoz modern készüléke. Eddig endoszkóppal dolgoztak, ám az új gép többet tud. Ugyanis míg egy sima endoszkóp csak arra alkalmas, hogy azt az orron, vagy a szájon keresztül levezetve, szabad szemmel azt lássák az orvosok, hogy van-e valami durva eltérés, addig az új eszközzel felvételt is tudnak rögzíteni a teljes garatról és a hangszálakról.

A képet ezután részletgazdagon kinagyíthatják, akárhányszor visszajátszhatják, vagyis sokkal biztosabb diagnózist tudnak felállítani. Az új, modern gép még egy beépített stroboszkóp funkcióval is rendelkezik. Nem folyamatosan bocsátja ki a fényt, hanem 70-1000 hertzig képes a készülék fényimpulzusokat kiadni. Ez azért jó, mert nem ugyanabban a fázisban találja el a hangszalagokat a fényforrás, hanem mindig egy kicsit máshogy a mozgásuk során, ez szintén a jobb látást segíti, ebből fakadóan pedig a probléma könnyebb és pontosabb felismerését – ismertette a fiatal doktor.

Arról is beszélt, hogy a fül-orr-gégészet és a foniátria egyaránt a hangképző szervekkel foglalkozik. Ám míg a fül-orr-gégészet a strukturális eltéréseket figyeli, a gége mozgását, a hegesedéseket, papillómákat, csomókat, vagy daganatokat vizsgálja, addig a foniátria a különböző funkciós zavarokat elemzi és a szervi eltérések okát. Például, hogy mitől nem zárnak jól a hangszalagok, vagy mitől lesz levegős a légzés. Sok esetben csak egy funkcionális probléma áll a panaszok mögött, amit szabad szemmel nem feltétlenül lát az orvos. Ilyen például, amikor egy rossz beidegződés miatt módosul a gégefelek összerendezettsége, ami különböző hangképzési zavarokat, állandó rekedtséget is okozhat.

A foniátriai gép bemutatása

Forrás: TVBJ kórház

A hangszalagok ödémáit, csomóit eddig is vizsgálták, az új eszköz viszont a szemmel nem látható eltéréseket, funkciózavarokat is jelzi, amelyek egy hormonális, vagy pajzsmirigy betegség, egy tartós intubáció során, esetleg egy erősebb légúti fertőzést követően is kialakulhatnak. Ilyenkor a gyulladásnak már nyoma sincs, de a levegős-rekedtes hang nem akar elmúlni. A savas reflux betegségben szenvedők is sokszor tapasztalhatnak csökkent hangterhelhetőséget, nekik is segíthet a foniátriai vizsgálat – mondta dr. Greksa Dávid.

Kiemelte, hogy a foniátriai szakrendelést bármilyen hangképzési zavarral érdemes felkeresni. Az egy hónapon túli rekedtséget már mindenképpen kivizsgálásra javasolják, mert fontos kizárni a rosszindulatú betegségeket. Az új eszköz segítségével könnyebben és ezáltal gyorsabban találják meg a gyógymódot a panaszokra. – Elsősorban felnőttekkel foglalkozunk, sajnos gyermekeknek megfelelő méretű eszközeink még nincsenek – tette hozzá a szakorvos.

A foniátriai szakrendelés pontos rendelési idejét még nem határozták meg, egyelőre heti egyszer tervezik a fül-orr-gégészeti szakrendeléssel egyeztetve. Időpontot azonban már bárki kérhet a szekszárdi kórház rendelőintézetében. Az első hivatalos foniátriai szakrendelés január 22-én volt.