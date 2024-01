Nagy nyilvánosság előtt, a Facebookon állított valótlant még 2020-ban az Éljen Szekszárd önkormányzati képviselője, Faragó Zsolt. Emiatt feljelentették. Az ügy végére most, majd' négy évvel később került pont. Faragó Zsoltot a bíróság arra kötelezte, hogy ugyanott kérjen bocsánatot a sértettől, ahol korábban rágalmazta őt, vagyis a Facebookon.

Faragó Zsolt ezzel kapcsolatos bejegyzésének szövegét változtatás nélkül közöljük: „A 2020. május 2. napján a Facebook profilomon közzétett „Nagy Rodolfo “ trükkök című bejegyzésemben tévesen, a rendőrségi nyomozás bevárása nélkül állítottam a Szekszárdi Sportközpont Nkft. volt ügyvezetőjéről, Csillag Balázsról, hogy a helyi sportközpont rovására valósított volna meg lelátó beruházást. Az ezzel összefüggő, valótlannak minősülő nyilatkozataimért elnézést kérek. A jövőben tartózkodom Csillag Balázzsal kapcsolatban az ilyen jellegű megalapozatlan nyilatkozatok tételéről és törekszem a helyi ügyek nyugodt körülmények között történő megvitatására.”

A sértett is reagált a bíróság döntésére

Csillag Balázs, aki Faragó első posztjának idején a Szekszárdi Sportközpont vezetője volt, akkor rövid időn belül rendőrségi feljelentést tett rágalmazás miatt Faragó Zsolt ellen. Az önkormányzati cég egykori vezetője pedig most szintén a Facebookon osztott meg bejegyzést, amiben az ÉSZ képviselőjének rágalmazására, és a bíróság által kimondott bocsánatkérési kötelezettségére reagált.

Azt írta: „Ez a nap is eljött! Nem gondoltam volna, hogy valaha is megosztok bármit, amit Faragó Zsolt közzétesz. Édesapám írta 2019-ben a családunk ellen folytatott rágalomhadjárat kapcsán: „Aki hazudik – mert az állításaik, adataik hazugságok – az lop is! Legalábbis a becsületünket akarják ellopni. De azt nem engedjük… és nem tűrjük, hogy olyanok rágalmazzanak, akik még életükben nem dolgoztak egy tisztességeset!” A posztban Csillag Balázs aztán így folytatja: „Felmerülhet a kérdés, egy magát európainak gondoló jogállamban miért tarthat valakinek közel négy évig, hogy egy róla állított, nyilvánvaló hazugsággal szemben megvédje igazát. Erről is van véleményem, de most csak legyen itt ennyi! Köszönöm, ha megosztjátok!”

Egy lelátó miatt kezdődött a pereskedés

Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont korábbi ügyvezetője és Faragó Zsolt között 2020-ban kezdődött el a most lezárult viszály. Az Éljen Szekszárd önkormányzati képviselője, aki akkor a sportközpont felügyelőbizottságának elnöke is volt egyben, arról írt a Facebookon, hogy szerinte a megyei jogú város cége anyagi kárt szenvedett, mert a hajdani ügyvezető 10 millió forintért használt mobil lelátót vásárolt Paksról. Ezt végül nem sikerült bizonyítania, viszont őt rágalmazásért feljelentette Csillag Balázs, akitől most nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie.