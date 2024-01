Szabadfi Szabolcs, vagy ahogy országszerte ismerik, Szabi, a pék tartott előadást pénteken este Bogyiszlón. A művelődési ház előtt már délutántól jelen volt Szabi egy csapata, és helyben sütött, ínyenc pizzákkal várták az érdeklődőket. Jöttek is szép számmal nem csak helyiek, ugyanis a környező településekről is sokakat vonzott a program.

Beküldött kép.

Az ismert és közkedvelt pék előadását megelőzően a köteteit is dedikálta. A gyerekeknek szóló, receptekkel színesített mesekönyveket Trogmayer Évával közösen jegyzi. Aztán lassanként megteltek a széksorok a művelődési házban. Több mint százharmincan váltottak előzetesen jegyet a programra, hogy meghallgathassák az előadást. Szabi amellett, hogy kenyérsütési praktikákkal szolgált, sok izgalmas, humoros történetet megosztott a hallgatósággal, helyben kenyeret sütött, dagasztott, természetesen kóstolni is lehetett és egy-egy adag kovásszal is megajándékozta a jelenlévőket, akik így otthon folytathatják annak nevelését, és alapozhatják meg a saját kovászos kenyereiket.

Beküldött kép.

Szabi, egyébként visszatérő vendég Bogyiszlón. A Hóci parti termelői piacon rendszeresen lehet találkozni a termékeivel, és ő maga is többször tiszteletét tette a faluban. Pénteki előadása is a termelői piachoz kapcsolódóan valósult meg.