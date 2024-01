Pezsgővel – természetesen alkoholmentes kölyökpezsgővel! – koccintottak a múlt héten a Cikói Perczel Mór Általános Iskola 3. osztályos tanulói. Tették ezt azért, mert a nebulók pótszilvesztert ünnepeltek az intézményben. Nem feltétlenül azért, mert óhatatlan szükségét érezték az új esztendő megkésett köszöntésének; hanem azért, hogy tovább erősödjön a tizenhat fős közösség.

– Ez a rendezvény is az összekovácsolódást szolgálta – mondta el lapunknak Mamuzsics Ivett osztályfőnök. – Általában havi rendszerességgel szervezünk hasonló programokat, melyek mindig nagy sikert aratnak. Így történt ez most is.

A lelkes kisdiákok megadták a módját a kezdeményezésnek, például azzal, hogy közreműködtek osztálytermük feldíszítésében. A kora délután tartott pótszilveszter – céljából következően – nem kizárólag zenehallgatásból és az üdítő italok, illetve a szülők által készített szendvicsek és más finomságok kóstolgatásából állt. Sőt, az idő nagy részében a négy csapatot alkotó tanulók játékos foglalatosságokon, vetélkedőn vettek részt, tudásukat, kreativitásukat fejlesztő feladatokat oldottak meg. Többek között színezés, szókeresés, feladatlapok kitöltése, az új évvel kapcsolatos jó kívánságok összegyűjtése szerepelt az egyébként valamennyi gyermek által örömmel végzett tennivalók között. Nem maradt el azért a mozgás sem. Retro muzsikára és just dance program alapján ropták a táncot a lányok és fiúk.

– Jól éreztem magam, mert együtt voltunk, és az tetszett a legjobban, amikor az egyik táncban együtt pörögtünk – idézte fel a számára kedves időtöltést a kilenc éves Pálma. Janka nevű osztálytársa hozzátette: – Mindannyian örültünk annak, hogy a tanár néni megszervezte a pótszilvesztert, és a vetélkedő tetszett benne a legjobban!

Záró akkordként a kölyökpezsgős poharak koccanása egyaránt köszöntötte a győzteseket és a képzeletbeli új évet. A gyermekek öröme messzire hallatszott, ugyanis a 2024-es évre szóló kártyanaptár mellé mindenki kapott egy aprócska, ám remekül szóló trombitát is. Az ünneplő csapat mindegyik tagja boldogan fújta a hangszert, ezzel is szilveszteri hangulatot teremtve az iskolában.