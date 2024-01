A nagyon rossz állapotú, igen forgalmas buszmegálló felújítása már nagyon időszerűvé vált, ugyanis legalább negyven éve nem volt felújítva, miközben itt állnak meg a helyi és helyközi járatok, valamint a távolsági buszok úgyszintén – tájékoztatott Szabó Péter polgármester. Ezért döntött arról a testület még tavaly novemberben, hogy a kátyúkeretből, némi kiegészítéssel felújítják a buszmegállót. – Elsődleges célunk, hogy a balesetveszélyt elhárítsuk, de másodsorban egy olyan kellemes környezetet szeretnénk itt kialakítani, amely Pakshoz méltó – fogalmazott a városvezető.

Emlékeztetett, hogy általános iskola, gimnázium és óvoda is található a környékben, ezért is fontos a megálló, valamint az itteni járda korszerűsítése is. Szabó Péter elmondta, céljuk, hogy kisebb lépésekben felújítsák a város buszmegállóit, középtávon pedig az okosmegállók létrehozása a terv, itt, miként a többi összes várakozóhelyen is. A helyi járatok kapcsán létrehozott új buszváróknál is 21. századi, modern peronokat alakítanak majd ki esőbeállóval.

A polgármester jelezte, hogy a munkák idejére megváltozó közlekedési rend pontos részleteiről az ismert felületeken, közösségi oldalon, helyi televízióban tájékoztatják az itt élőket. Mint elhangzott, az itt élőknek is érdemes figyelniük, hiszen a február 1-től március elejéig esedékes munkák idejére ők sem parkolhatnak majd ezen a helyen a járműveikkel.