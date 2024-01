Úgy tűnik, az idei tél is komolyabb hótakaró nélkül múlik majd el. Némi fagyott csapadék ugyan hullott az elmúlt hetekben, ám az nem maradt meg, köszönhetően a meglehetősen meleg időjárásnak. Az ilyen klimatikus környezetnek ugyan sokan örülnek, mert nem kell olyan vastagon öltözni, kevesebbet kell fűteni és kényelmesebb a szabadban is tartózkodni. Van viszont egy kevésbé áldásos hatása is a gyakran tavaszias időjárásnak. Mégpedig az, hogy ilyenkor nem pusztulnak el a komoly károkozásra képes rágcsálók, és a telente egyébként ritkábban látott rovarokból is jóval többel találkozhatunk.

Darázs, ágyi poloska és bolha is gyakori vendég a lakásokban, házakban

Bőven ad munkát a rovar- és rágcsálóirtással foglalkozó szakembereknek a mostani időjárás. Molnár Dániel, egészségügyi gázmester portálunknak azt nyilatkozta, ő és a kollégái a szokatlanul meleg tél miatt folyamatosan dolgoznak még a hideg hónapok alatt is. Az egész országot járják, január 29-én, hétfőn éppen a Baranya vármegyei Kelebián és a bácskai Baján is volt dolguk. Ilyenkor rengetegen kérnek tőlük segítséget például a házakba, lakásokba behúzódott darazsak miatt. Ezek az állatok gyakran a gipszkarton mögé, vagy éppen az álmennyezet fölé építenek várat, sok bosszúságot okozva a lakóknak. A szakértő azt mondja, ilyenkor ugyan kevésbé mozgékonyak, és nem is olyan agresszívek, mint nyáron, ám még így is előfordul, hogy megcsípnek valakit. Ez pedig komoly veszélyt jelenthet, ha az illető allergiás. De nem csak darazsak, ágyi poloskák és bolhák miatt is gyakran vonulnak a gázmesterek. Utóbbi rovarok főként azért tudnak ilyentájt elszaporodni a fűtött, meleg otthonokban, mert a téli hidegek miatt sokan beengedik az egyébként az udvaron élő kutyájukat, macskájukat.

Van, hogy a harmadik emeleten irtanak egereket

A meleg tél nem csak a rovarok, a rágcsálók szaporodásának is kedvez. Ezek a sokak számára kellemetlen látványt nyújtó apró állatok ilyenkor több almot képesek felnevelni, és gyakrabban húzódnak igazán közel az emberekhez. Az egerek, de még a patkányok is előszeretettel fészkelnek a házak közvetlen közelében, hiszen a biztonságot adó hőmérséklet mellett a táplálékuk jelentős is része is jó eséllyel biztosított lesz. Molnár Dániel azt mondja, rágcsálók miatt is gyakran kell dolgozniuk a téli hónapokban. Néhány héttel ezelőtt Bonyhádon például egy bérház harmadik emeleti lakásába hívták őket. Ott egerek tanyáztak. Ezek az apró állatok akár a lépcsőkön is képesek bejutni egy-egy lakásba, de nem ritka az sem, hogy a falak mögött elvezetett vízvezeték- vagy szennyvízcsöveken közlekednek.

A veszélyes betegségeket terjesztő kullancsok is elszaporodhatnak

A mostani enyhe időjárás miatt valószínűleg a kullancsok is elszaporodnak majd. Az elmúlt években egyébként ez már kezd tendenciává válni a szakértők szerint. Mivel nincsenek igazán tartós, kemény fagyok, így évről évre nő ezeknek a vérszívó, súlyos betegségeket terjeszteni képes rovaroknak a száma. A kullancsok számos kórokozóval fertőzhetik meg a gerinces állatokat és az embert is. A leggyakrabban előforduló a vírusos agyvelő gyulladás és a Lyme-kór. Előbbi kizárólag védőoltással előzhető meg, mely 1 éves kortól adható. A Lyme-kór ellen ugyan nincs védőoltás, azonban az megfelelő antibiotikummal gyógyítható. A kormányhivatal adatai alapján Hajdú-Biharban az elmúlt években 20-25 között volt a Lyme kór megbetegedéses esetek száma.