„Elkezdődött! Még szinte új a játszótér de már valaki nem bírt magával!“ – így kezdődik a rémült édesanya posztja a Facebookon. Az asszony a bejegyzéshez két képet is posztolt, amiken az látható, hogy – feltehetőleg a hét végén – valakik leszakították egy kandeláber szervizajtaját a Babits Mihály Kulturális Központ és a Prométheusz Park közötti játszótéren. A területet nem régen újították fel teljesen, a Zöld Város Program részeként.

Alig zárult le a Zöld Város Program, van akik már rongálnak (Fotó: Facebook)

A bejegyezést megosztó édesanya azt is odaírta a képek mellé: bízik benne, hogy nem lesz baj, és már bejelentette a rongálást az illetékesek felé. A biztonság kedvéért a megosztó arra kért mindenkit, hogy figyeljenek a gyerekeikre, és egyelőre ne menjenek a kandeláber közelébe.

A hivatal haladéktalanul intézkedik

Az esett miatt megkerestük a városházán dolgozó szakembereket is. Mint Kilián Mátétól, a hivatal kommunikációs referensétől megtudtuk, kollégái tudnak arról, hogy valakik megrongálták a szekszárdi játszótéren található villanyoszlopot és haladéktalanul intézkednek is az ügyben. Néhány héttel ezelőtt egyébként az Ybl Miklós utcában történt hasonló eset, akkor az egyik ottani oszlop feltehetően két kutyát is megrázott.

A játszótér melletti villanyoszlop komoly veszélyt jelent a gyerekekre (Fotó: Facebook)

Varga Ivett, az E.ON Hungária Csoport szóvivője az eset kapcsán azt mondta portálunknak, sajnos még mindig előfordul, hogy egy-egy lámpaoszlop rongálás áldozatává válik. A szakember kiemelte, hogy az ilyen esetek száma ugyan csökkent az elmúlt években, de a barbár jelenség mégsem szűnt meg teljesen. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai azt kérik, ha valaki megrongált kandelábert, vagy bármilyen utcai eszközt lát, írjon emailt a helyszín megjelölésével a [email protected] címre.