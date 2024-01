Önkormányzat 1 órája

Elmaradtak a szerdára tervezett bizottsági ülések Szekszárdon

A közgyűlés kettő bizottsága is ülésezett volna szerdán Szekszárdon, ám végül mindkét ülés elmaradt, mert a kormánypárti képviselők nem tudtak azokon részt venni. A tolnai vármegyeszékhelyen egyébként csütörtökön rendes közgyűlést tartanak. A tervek szerint a most előkerült napirendek legtöbbjét ott is tárgyalják majd.

Szerdán reggel fél kilenckor ültek volna össze a szekszárdi közgyűlés Pénzügyi Bizottságának tagjai, hogy hét napirendi pontot tárgyaljanak meg. Ezt követően pedig kilenc órától a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülése következett volna huszonöt napirendi ponttal. A találkozók azonban ezúttal elmaradtak. Fotó: Mártonfai Dénes Máté Péter, a Fidesz frakcióvezetője, a Pénzügyi Bizottság elnöke érdeklődésünkre azt közölte, halaszthatatlan dolga akadt, ezért ő nem tudott részt venni a programon, és ugyanígy tettek a frakciótársai is. A kormánypárti politikus azt mondta, így sem történt tragédia, hiszen csütörtökön a témák legtöbbje újra előkerül majd a város közgyűlésén, ahol már mindannyian szeretnének ott lenni. Bomba Gábort, az Éljen Szekszárd frakcióvezetőjét – aki egyben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke is – telefonon értük el. Ő arról számolt be, az ÉSZ tagjai tervezték a bizottsági ülések megtartását, mert mint fogalmazott, fontos ügyekről kellett volna egyeztetni. Az idei költségvetésről is tárgyaltak volna Mind a Pénzügyi, mind a Gazdasági és Városfejlesztési bizottság által kiküldött napirendi pontok között szerepelt a város idei költségvetésének összeállításával kapcsolatos előterjesztés. A települési önkormányzatoknak február 15-ig kell összeállítaniuk és elfogadniuk az idei esztendő költségvetésének első változatát. A téma egyébként csütörtökön a közgyűlés előtt is szerepel majd, így az elfogadással valószínűleg nem lesz gond Szekszárd esetében. A költségvetésről tárgyaltak kedden a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság tagjai is. Akkor arról volt szó, nem kizárt, hogy a tervezettnél több pénzt kap majd működésre a Babits Mihály Kulturális Központ, mint a korábbi években. A KSC ügye is napirenden lett volna A Pénzügyi Bizottság szerdán a KSC-vel kapcsolatos előterjesztést is tárgyalt volna. Amint arról már beszámoltunk, Gyurkovics János alpolgármester terjesztett elő egy javaslatot, miszerint a tavaly decemberben elfogadott sportkoncepcióban foglaltakat alapnak kell tekinteni. Ez egy 1989-es határozatra hivatkozva írja azt, hogy az egyesület NB I-es felnőtt csapata térítésmentesen jogosult a sportcsarnok használatára. A javaslatban az is szerepel, hogy az egyesület "tartozásaként" feltüntetett közel 14,5 millió forintos összeget az idei költségvetési rendeletben működési támogatásként biztosítja számukra az önkormányzat. Továbbá a mostani bajnoki szezon végéig a sportcsarnok használatát természetbeni támogatásként nyújtják nekik. A napirendről végleges döntés várhatóan csütörtökön, a közgyűlés során születik majd döntés.

