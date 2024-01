Évzáró 29 perce

Eredményes esztendőben volt részük

Idén is számos program színesítette a Kismányoki Nyugdíjasklub tagjainak mindennapjait. A helyi rendezvényekből is kivették részüket. Kirándulásokon fedezték fel a környék nevezetességeit. Ott voltak a színházi esteken is.

A Kismányoki Nyugdíjasklub tagjai Baján, az ulmi dereglye, azaz az Ulmer Schachtel előtt. Fotó: Beküldött fotó

Igen eredményes esztendőt zárt a Kismányoki Nyugdíjasklub. Ezt Pap Gézáné, a szerveződés elnöke állapította meg község művelődési házában tartott, vacsorával egybekötött évzárón. Mint az mondandójából kiderült, a csapat idén is számos rendezvénynek, szabadidős elfoglaltságnak volt tevékeny részese. A 2023-as év nyitányaként a nyugdíjasok részt vettek a kismányoki gyermekek farsangi ünnepségén. Ezt követően, március 8-án hölgy tagjait köszöntötte a klub. Az időskorúak közössége a húsvéthoz kapcsolódó tojásírásban is közreműködött, úgy tevőlegesen, mint anyagi hozzájárulással. Külön fejezetet jelentenek a kirándulások. Ez évben húsvét előtt Zengőrvárkony nyitotta a sort, ahol a tagság megtekintette a világhírű tojásmúzeumot, valamint a szalma múzeumot. Mindkét kiállítás általános tetszést aratott, nem utolsó sorban annak köszönhetően, hogy a helyszíneken idegenvezető adott tájékoztatást. A következő állomást, már a nyár folyamán, Baja jelentette. Útközben a csapat megállt Pörbölyön és kisvasútra ülve megtekintette a Gemenci erdőt. A Potyka csárdában elköltött ebéd után Baján idegenvezető kalauzolta a vendégeket a a Duna menti svábok 18. századi kivándorlásának szimbólumánál, az ulmi dereglyénél – Ulmer Schachtel – és a hozzá kapcsolódó stációknál. Egy kellemes, Sugovica parti séta után a kismányoki látogatók megtekintették a mini skanzent és a vízimalmot. A nyugdíjasklub egész évben, folyamatosan részt vett és képviseltette magát a kismányoki önkormányzat által szervezett rendezvényeken is. Emellett gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központtal. Ennek tudható be, hogy szinte az összes tag megtekintette a Déryné színház – egyébként ingyenesen tartott – estjeit. Ott volt a csapat a Dankó rádió nyilvános felvételén is. Összegzése zárásaként Pap Gézáné köszönetet mondott Kismányok képviselő testületének, mivel az önkormányzat a színházba járó nyugdíjasok rendelkezésére bocsátotta a községi kisbuszt. Ugyancsak köszönetét fejezte ki dr. Klausz Irén főorvos asszonynak, aki hathatósan támogatta a klub kirándulásait. S végül, de nem utolsó sorban, köszönettel nyugtázta a tagság támogatását, a kezdeményezések iránti, példa értékű hozzá állását.

