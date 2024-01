Ilyenkor, fagyok idején komoly veszélyben vannak a gyakran mindössze néhány milliméteres acél fedlappal letakart vízórák az aknákban. A precíz műszerekben könnyen kárt tehet a nagy hideg, ami így felesleges kiadással terhelheti meg a családi kasszát. Érdemes ezért leszigetelni az aknákat, az órákat – erre hívja fel a figyelmet honlapján az ivóvíz-szolgáltatásért felelős E.R.Ö.V. Zrt.

Hungarocell, rongy, kartonpapír is megfelel

Az aknafedél az elsődleges védvonal a fagyok ellen, ezért érdemes meggyőződni arról, hogy jól záródik-e. A vízórák szigeteléséhez néhány hungarocell darab, egy rongy, pléd, vagy akár kartondoboz is tökéletes választás lehet. Fontos, hogy az ingatlantulajdonos a tél során rendszeresen ellenőrizze, nem fagyott-e el az óra. Ha ugyanis ez a helyzet, akkor víz szivároghat el a rendszerből, aminek az árát nekünk kell megfizetnünk. Ezt egyébként kormányrendelet írja elő, ami arról határoz, hogy minden olyan vízveszteséget, ami a vízóra utáni hálózati részen keletkezett, a fogyasztónak kell megtérítenie.

Nem kevés pénzt spórolhatunk az odafigyeléssel

Az E.R.Ö.V. Zrt. honlapján található tájékoztató szerint nem csak időt és bosszúságot sportolhat az, aki időben gondoskodik arról, hogy a vízórája ne fagyjon el. Egy-egy ilyen meghibásodásnak ugyanis több tízezer forintos költségvonzata van. A fogyasztónak ugyanis nem csak a műszert kell megvennie a cégtől, hanem az elfolyt vizet is. Sőt a rendszer hitelesítésének is díja van, ugyanúgy mint a szakemberek kiszállásának. Ráadásul komolyabb felújításra is szorulhat az az ingatlan, ahol elfagy egy vízóra.

Víztelenítsük a nem használt kerti csapokat

Fontos az is, hogy a télen nem használt kerti csapokat és vezetéküket víztelenítsük. Ezt általában az aknában lehet megtenni. A szakemberek egyben azt is kérik, senki ne próbálja maga felmelegíteni a csapot, ha abból télen megnyitva, nem jön víz. Az ilyen műveletek ugyanis szintén kárt okozhatnak, aminek a díját a tulajdonosnak megfizetnie.