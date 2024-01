A részletekről a cég sajtókapcsolatánál érdeklődtünk, s válaszukban megírták, a több mint 800 négyzetméter eladóterű üzlet elsősorban a környéken élő, belvárosi lakosok számára nyújt bevásárlási lehetőséget. Ott is lesz helyben sütött pékáru, s a többi árházukban megszokott élelmiszer és nem élelmiszer cikkek, és lesznek hagyományos meg önkiszolgálók kasszák is.

Azt is írták, vállalatuk számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, ezért a gépészeti megoldások kialakítása során az energiahatékonyságra törekednek, az új üzlet is hőszivattyús hűtés-fűtési rendszerrel, energiatakarékos LED-es világítási technológiával fog működni, a hűtők, mélyhűtők is energiatakarékosak lesznek. Az áruház központi elhelyezkedéséből adódóan jól megközelíthető, viszont nem rendelkezik saját parkolóval, így a vásárlók közterületen, a szabad helyek függvényében tudnak majd parkolni.

Kérdeztük, hogy miért a városközpontban nyílik új áruházuk, ott, ahol pont vele szemben is van egy kisebb, de hasonló üzlet, és negyed kilométeren belül még további három hasonló méretű és profilú áruház van, míg Szekszárd északi részén inkább szükség lenne ilyenre, ott ugyanis mindössze egy, kisebb, hasonló profilú bolt működik.

Erre azt válaszolták, hogy vállalatuk számára a telephelyek választását mindenkor a rendelkezésre álló lehetőségek határozzák meg, melyek keresésnél fontos szempont többek között a lakosság közelsége, a jó megközelíthetőség és a lokalizációs előnyök kihasználása. Mindezeket mérlegelve döntött az áruházlánc a korábbi bútoráruház megvásárlása és átalakítása mellett.