120 ÉVE „rémes gyilkosság történt a szekszárdi kath. legényegylet helyiségében” – ismertette a megrázó részleteket a Tolnamegyei Közlöny 1904. január 21-i száma. „Koch István esztergályos iparossegédet a rendezőknek többször figyelmeztetniük kellett, hogy a bálteremben tilos a dohányzás. Ez a figyelmeztetés a hevesvérű embert annyira felbőszítette, hogy boszut forralt magában. Hazament és csizmát húzott, melynek szárába elrejtette a legélesebb vésőt. Visszajött azután a bálterembe és miután valaki a tánczolók közül véletlenül meglökte, rögtön az illetőre támadt. Vidács József szabólegény békéltető szándékkal eléje állott, hogy őt a verekedésben megakadályozza. Koch István erre vérben forgó szemekkel kirántotta csizmaszárából a vésőt és azt nagy erővel Vidács József mellébe vágta. A véső elvágta a szerencsétlen 18 éves fiatal ember főütőerét, melynek következtében pár percz alatt egy jajszó nélkül a báli közönség szeme láttára meghalt. A vért szomjazó gyilkos azonban ezzel az egy áldozattal nem érte be; mert ismét hazament és most már két éles vésővel tért vissza. A megvadult legény ekkor keresztül szúrta Simon Miklós vendéglős orrát, Csuka Sándor lakatossegédnek három helyen megszúrta a fejét és egy helyen a karját, majd Fusz Lajos siketnéma bádogossegédet szúrta meg ágyékban. Darázsy István nyomdászt is keresztül akarta döfni, de ez kellő időben esernyőjével olyat vágott a fejére, hogy szándékát nem vihette végbe. Csak nehezen tudták a kegyetlen gyilkost lefegyverezni és elvenni tőle a vésőket. A gyilkos esztergályossegéd, mint értesülünk, Hirth Jakab szabómester házához menekült, a hol fel akarta akasztani magát, ebben azonban a megérkezett csendőrség akadályozta meg.”

120 ÉVE bolgárok is éltek Dombóvár környékén – derült ki a Tolnamegyei Közlöny 1904. január 21-i számából. Igaz, nem éppen kedvező hírrel hívták fel magukra a figyelmet. „Az ujdombóvári állomás közelében megtelepült bolgárok is egy kis hasznot akartak húzni vidékünk vadgazdaságából s azért egy igen elmésen kigondolt csapdát állítottak, a mely fogoly és fáczán fogására alkalmas. Szerencsétlenségükre a vadászat tulajdonosa rájött a dologra, feljelentette az esetet, a mely most szigorú megtorlásban részesül a hatóság részéről.”

120 ÉVE „Kalaznó községben kipusztították hatósági rendeletre az összes kutyákat” – jelent meg a hír a Tolnamegyei Közlöny 1904. január 21-i számában. Történt ez azért, „mivel egy kóbor veszett eb a faluban 3 kutyát megmart, ezek pedig a többi kutyákat harapdálták meg. A veszett kutyák még két embert is megmartak, akiket még idejében fölszállítottak a budapesti Pasteur-intézetbe.”